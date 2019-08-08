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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Названа предварительная причина ДТП с автобусом под Новороссийском

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)

Действия водителя могли стать причиной крупной аварии, которая произошла около 22.00 на 16-м километре автодороги "Новороссийск - Керчь".

В Новороссийске на месте ДТП с автобусом работает 30 бригад медиков

В автобусе находились более 40 человек, по предварительным данным, 30 пострадали, в том числе дети, есть жертвы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, и допустил съезд в обрыв. Ранее также сообщалось, что перед этим он столкнулся с легковым автомобилем.

На место аварии выехали сотрудники следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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