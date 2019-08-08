Президент продолжил серию встреч с региональными лидерами. О том, как Волгоградская область помогла обеспечить продовольственную безопасность, шла речь в беседе с главой региона Андреем Бочаровым. А врио оренбургского губернатора Денису Паслеру Владимир Путин предложил обращаться лично к нему - если нужно будет решить вопросы по развитию региона.

"Волгоградская область в полном объеме выполнила вашу задачу по обеспечению продовольственной безопасности. И на сегодня уже более четырех миллионов тонн зерна направлено непосредственно в закрома нашей Родины", - доложил Бочаров. В 2014 году Путин поддержал предложение региона по расширению объемов господдержки в мелиорации, переработке и хранении. "На этом этапе нам удалось полностью стабилизировать на сегодняшний день овощную группу, в том числе и бахчевую группу, и мы уже третий год подряд уверенно один миллион тонн вырабатываем", - рассказал губернатор. "Практически в 1,5 раза нам удалось увеличить объем мелиоративных земель на сегодняшний день", - оценил он. Удалось серьезно нарастить экспортный потенциал, увеличить переработку.

"Мы начали реализацию уникального масштабного проекта по оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы и наполнению ее водой. Первый этап, который полностью включает проектирование, уже начат", - сообщил Бочаров. Проект прежде всего направлен на экологическую безопасность и создание благоприятных условий для жизни, и касается всего юга России. Также удастся создать более благоприятные условия для засушливых территорий области, что даст дополнительную возможность развития АПК. "Мы планируем увеличить где-то в два раза тот объем, который мы сегодня вырабатываем по овощам, это будет уже два миллиона тонн. Это за собой потянет, естественно, и переработку, и хранение", - спрогнозировал докладчик и попросил о дополнительной поддержке.

В Волгоградской области аграриям удалось собрать более четырех миллионов тонн зерна

"У вас, я знаю, еще фармацевтическая отрасль тоже развивается активно", - оценил президент. "Естественно, одна из наших "звездочек" - это фармацевтический кластер, который в ближайшее время мы уже запустим в полном объеме", - заявил губернатор.

На встрече главы государства с врио губернатора Оренбургской области Денисом Паслером обсуждалось состояние дорог, школ и больниц, а также вопросы занятости. "Пять месяцев - небольшой срок, тем не менее уже почти полгода. Какие у вас впечатления? Как вы планируете выстроить работу на ближайшее время?" - поинтересовался Путин.

Первоочередное - это вопрос занятости, рабочие места для жителей. Паслер рассказал о работе по реорганизации промышленных предприятий. "Очень важно: если конкретно какие-то вопросы дополнительно нужно решать, вы, пожалуйста, на меня выходите в ходе практической текущей работы, и если нужно, я правительству подскажу", - предложил глава государства. "Там еще один из важных вопросов - это, конечно, дорожное строительство", - заметил он.

"В соответствии с национальным проектом мы должны обеспечить 50 процентов нормативного состояния дорог. Сегодняшний паспорт национального проекта у нас достигает всего 34,1", - сообщил врио главы области и попросил поручить правительству "все-таки попытаться этот норматив до 50 довести". "На "Прямой линии" вы давали поручение по селу Трудовому, по школе - мы приступили к работам", - продолжил врио главы региона, заверив, что 1 сентября начнутся занятия.

Еще Паслер рассказал о ходе строительства мемориального комплекса и образовательного центра Виктора Черномырдина. Его планируется тоже завершить к 1 сентября. "Там было ваше непосредственное поручение. Поэтому если будет такая возможность, с учетом того, что вы инициировали, мы дорешаем все эти вещи и с удовольствием вас пригласим", - заметил он.

По просьбе президента речь зашла и про больницы. "В этом году мы уже включились в работу. Во-первых, по нацпроекту мы в сентябре должны завершить и завершим проектирование и со следующего года планируем детскую областную строить - здесь вопросы все решены", - заверил собеседник. "Мы уже сейчас, в начале лета мобилизовались и выделили дополнительные деньги на поликлинику (первичное звено, "амбулаторка")", - продолжил он. "И на следующий год уже выделены дополнительные деньги на проектирование на очередные пять-шесть поликлиник", - сказал Паслер. "А больница, которая нуждается в помощи и поддержке, - это областная, по сути, "лицо" области. Сейчас мы завершаем там поликлинику, и в августе планируем запустить", - заключил он.