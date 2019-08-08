В ДТП с автобусом под Новороссийском погибли 4 человека

В результате ДТП, в котором автобус столкнулся с двумя легковыми машинами на трассе А-146 под Новороссийском, погибли четыре человека. Об этом "РГ" сообщили в экстренных службах региона.

Напомним, страшная авария произошла вечером в окрестностях поселка Верхнебаканского. Туристический автобус с 42 пассажирами столкнулся лоб в лоб с двумя легковыми автомобилями. В результате аварии все транспортные средства сорвались в обрыв.

Стало известно о четырех погибших, двое из них дети. Число пострадавших уточняется. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. На место выехал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов. Обстоятельства инцидента уточняются.