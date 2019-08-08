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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ДТП с автобусом под Новороссийском погибли 4 человека

Текст: Роман Кияшко (Краснодарский край)

В результате ДТП, в котором автобус столкнулся с двумя легковыми машинами на трассе А-146 под Новороссийском, погибли четыре человека. Об этом "РГ" сообщили в экстренных службах региона.

В Новороссийске на месте ДТП с автобусом работает 30 бригад медиков

Напомним, страшная авария произошла вечером в окрестностях поселка Верхнебаканского. Туристический автобус с 42 пассажирами столкнулся лоб в лоб с двумя легковыми автомобилями. В результате аварии все транспортные средства сорвались в обрыв.

Стало известно о четырех погибших, двое из них дети. Число пострадавших уточняется. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. На место выехал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов. Обстоятельства инцидента уточняются.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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