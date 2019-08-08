В инкерманском камне возрастом 70 млн лет нашли медные "пули"

В Севастополе рабочие известнякового карьера в Инкермане обнаружили похожие на пули металлические предметы в слое известняка, насчитывающего 70 миллионов лет. О находке, у которой пока нет объяснения, "РГ" сообщил руководитель предприятия.

По его словам, добыча камня сейчас ведется на глубине около 100 метров под землей. Там и был вырезан блок, внутри которого обнаружились загадочные артефакты.

- Блоки известняка мы разрезаем на части для изготовления архитектурного декора, и сегодня, когда резали блок, увидели металл, - говорит директор "Инкерстром" Сергей Чумак. - Это явно рукотворное изделие из металла, обработанное человеком, наподобие наконечника стрелы или пули. Рядом также найдены мелкие фрагменты, предположительно, из дерева. Все это мы аккуратно извлекли из блока и больше его не трогали.

Два предмета по форме напоминают пули, немного сплющенные и изогнутые в виде полумесяца. Металл по внешнему виду похож на медь. При этом видно, что они "вросли" в известняк и подверглись окислению, а не попали туда в наши дни в результате механического воздействия.

- Геологический возраст известняка - 70-80 миллионов лет, отсюда наше удивление, - говорит директор. - Я 30 лет занимаюсь добычей известняка, а такое вижу впервые. При "роспуске" блоков не раз попадались туррителлы - окаменелые моллюски. Бывали и следы метеоритов, но выглядят они иначе, как ржавые, полураспавшиеся вкрапления металла. А целые изделия из металла попались впервые.

Предприятие попросит ученых из Херсонеса Таврического и профильного горного института определить происхождение найденных предметов и выяснить, как они попали в слои известняка.

- Даже если предположить, что это пули, остается загадкой, как они могли оказаться внутри камня, которому более 70 миллионов лет? - задается вопросом Чумак.

Справка "РГ"

Белый инкерманский известняк известен со времен Херсонеса. Камень использовался не только для строительства античного полиса, но и отправлялся морем в Рим, Константинополь. Он же шел на постройку многих зданий Севастополя. В 1944 году на Инкерманском месторождении известняка было вновь создано горнодобывающее предприятие. Сначала известняк вырезали в карьере у крепости Каламита и пещерного монастыря, который затем был затоплен. С 1962 года началась разработка второго карьера по соседству, его глубина к настоящему времени достигла 100 метров.