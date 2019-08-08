В Новороссийске на месте ДТП с автобусом работает 30 бригад медиков

Министерство здравоохранения Краснодарского края организовало оказание медицинской помощи пострадавшим во время ДТП с автобусом в Новороссийске.

Как сообщили в ведомстве, на место происшетсвия отправлены бригады санавиации и более 30 бригад скорой помощи.

"Пациентам оперативно оказывается экстренная и будут оказаны все виды медпомощи, включая высокотехнологичную, - отметили в пресс-службе министерства. - Новороссийские специалисты на связи с краевыми врачами. Задействованы все медицинские службы".

Напомним, рейсовый автобус сорвался с обрыва после столкновения с двумя машинами. По предварительным данным пострадали 30 человек, двое погибли.