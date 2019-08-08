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08.08.2019 06:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Рога и копыта в базе данных

На Ямале приступили к электронному мечению северных оленей
Текст: Елена Панова (ЯНАО)
Российская газета - Экономика УРФО № 174(7932)
На этой неделе на Ямале проведут опытные испытания системы электронного мечения северных оленей. Об этом сообщил первый заместитель руководителя службы ветеринарии округа Станислав Закревский. Тестирование проведут на стаде сельскохозяйственной опытной станции, которое пасется в предгорьях Полярного Урала.

Пробное электронное мечение оленей будет производиться на основе уже известного метода - биркования. Только на этот раз бирки животным установят электронные. Затем всю информацию об оленях занесут в единую информационную базу по моделированию и прогнозированию социально-экономического развития коренных народов Севера. В перспективе это позволит фиксировать санитарно-ветеринарные мероприятия, которые проводятся с животными.

Кроме того, планируется протестировать электронные рамки, позволяющие на расстоянии считывать данные с электронной бирки: из какого района животное, какие ветеринарно-профилактические мероприятия с ним проводились, кто владелец. Рамки планируется применять на убойных комплексах: при прохождении через нее оленя система мгновенно вычислит, что он, например, не был привит, и такое животное будет забраковано.

Фото: Татьяна Андреева
Ученые предупреждают о массовой гибели оленей на Ямале

- Цифровые технологии при идентификации сельскохозяйственных животных - уже давно не фантастика и в северном оленеводстве их можно применять вполне успешно. Испытания позволят на практике оценить преимущества и недочеты системы и возможности ее внедрения на Ямале, - отметил Станислав Закревский.

Как отмечают специалисты, маркировка животных наряду с их вакцинацией - главные условия оборота безопасной продукции оленеводства, позволяющие избежать массовых заболеваний. Напомним, три года назад на Ямале случилась эпизоотия сибирской язвы, в результате погибло 2500 оленей.

Сейчас в автономии продолжается вакцинация - с начала года привито почти 323,5 тысячи животных, почти 60 процентов от плана. Одновременно ветеринары проводят биркование оленей в стадах предприятий и частных оленеводческих хозяйств - помечено уже 145 тысяч рогачей. Власти предупредили оленеводов, что в предстоящую заготовительную кампанию убойные комплексы не будут принимать немаркированных оленей.

Кстати

Заготовка мяса северных оленей на Ямале традиционно начинается в сентябре на фактории Паюта в Приуральском районе и длится до конца года. Пик кампании приходится на ноябрь-декабрь. Замдиректора регионального департамента агропромышленного комплекса Вячеслав Жедулев рассказал, что отел в этом году прошел благополучно, приплод принесли 80 процентов важенок, всего в ЯНАО родилось 114 тысяч телят - на 8 тысяч больше, чем годом ранее. Так что ожидается, что сдача оленей на убойные комплексы будет активной.

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