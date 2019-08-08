Пробное электронное мечение оленей будет производиться на основе уже известного метода - биркования. Только на этот раз бирки животным установят электронные. Затем всю информацию об оленях занесут в единую информационную базу по моделированию и прогнозированию социально-экономического развития коренных народов Севера. В перспективе это позволит фиксировать санитарно-ветеринарные мероприятия, которые проводятся с животными.
Кроме того, планируется протестировать электронные рамки, позволяющие на расстоянии считывать данные с электронной бирки: из какого района животное, какие ветеринарно-профилактические мероприятия с ним проводились, кто владелец. Рамки планируется применять на убойных комплексах: при прохождении через нее оленя система мгновенно вычислит, что он, например, не был привит, и такое животное будет забраковано.
- Цифровые технологии при идентификации сельскохозяйственных животных - уже давно не фантастика и в северном оленеводстве их можно применять вполне успешно. Испытания позволят на практике оценить преимущества и недочеты системы и возможности ее внедрения на Ямале, - отметил Станислав Закревский.
Как отмечают специалисты, маркировка животных наряду с их вакцинацией - главные условия оборота безопасной продукции оленеводства, позволяющие избежать массовых заболеваний. Напомним, три года назад на Ямале случилась эпизоотия сибирской язвы, в результате погибло 2500 оленей.
Сейчас в автономии продолжается вакцинация - с начала года привито почти 323,5 тысячи животных, почти 60 процентов от плана. Одновременно ветеринары проводят биркование оленей в стадах предприятий и частных оленеводческих хозяйств - помечено уже 145 тысяч рогачей. Власти предупредили оленеводов, что в предстоящую заготовительную кампанию убойные комплексы не будут принимать немаркированных оленей.
Кстати
Заготовка мяса северных оленей на Ямале традиционно начинается в сентябре на фактории Паюта в Приуральском районе и длится до конца года. Пик кампании приходится на ноябрь-декабрь. Замдиректора регионального департамента агропромышленного комплекса Вячеслав Жедулев рассказал, что отел в этом году прошел благополучно, приплод принесли 80 процентов важенок, всего в ЯНАО родилось 114 тысяч телят - на 8 тысяч больше, чем годом ранее. Так что ожидается, что сдача оленей на убойные комплексы будет активной.