Национальные проекты сегодня определяют не только приоритеты в работе органов власти, но и основные направления развития регионов. Причем каждый из проектов меньше всего похож на декларацию о намерениях: он имеет четкий план реализации, поэтапные контрольные показатели и эффективный механизм контроля.

Масштаб впечатляет: только в Челябинской области общий объем финансирования до 2024 года превысит 95 миллиардов рублей, из них 46,5 миллиарда будет выделено из федерального бюджета и 48,8 - из областного. Южный Урал участвует во всех 12 национальных проектах. На их реализацию в 2019 году запланировано 16,5 миллиарда рублей, в том числе 10,5 миллиарда федеральных средств.

Крайне важно, чтобы такие огромные деньги были потрачены эффективно, поэтому отлаженный механизм контроля приобретает особое значение. На этом акцентировал внимание полпред президента в УрФО Николай Цуканов, выступая на недавнем рабочем совещании в правительстве Челябинской области, посвященном ходу исполнения майского указа. Он отметил, что важно в постоянном режиме анализировать ход реализации нацпроектов, выявлять проблемы, препятствующие достижению намеченных целей на всех уровнях - от муниципального до федерального. При этом уральский полпред поручил не только провести аудит по всем 12 проектам, но и сделать информацию об их реализации открытой и доступной для людей, чтобы каждый житель региона знал, в какие сроки и сколько будет построено дорог, школ, детсадов, фельдшерско-акушерских пунктов...

В Челябинской области с исполнением национальных проектов в начале года были определенные сложности. Это подтвердил на совещании и глава региона Алексей Текслер. По его поручению Контрольно-счетная палата провела подробную проверку хода исполнения нацпроектов, а Главное контрольное управление области стало вести мониторинг закупок с еженедельной оценкой их динамики. Сегодня ситуация находится под постоянным наблюдением в режиме онлайн, завершается инициированная главой региона работа по автоматизации процесса сбора и обработки сведений о реализации нацпроектов с учетом контрольных индикаторов.

Тестирование новой системы уже началось. По каждому нацпроекту есть четкие плановые показатели: чего должна добиться Челябинская область к конкретному сроку, по каким направлениям и в каком объеме будут направлены средства. Любой сбой система сразу же увидит: сигнал о недостатках станет поводом для серьезного разбора.

Крайне важно, чтобы такие огромные деньги были потрачены эффективно, поэтому отлаженный механизм контроля приобретает особое значение

Итак, что предстоит сделать? Уже в этом году появятся первые результаты реализации национальных проектов в разных сферах. Среди них - две новые школы почти на две тысячи мест, свыше 2,5 тысячи мест в пятнадцати детсадах, возрожденная санитарная авиация, 24 фельдшерско-акушерских пункта в различных муниципалитетах, 66 новых автобусов, региональный центр по шорт-треку. Впервые будет реконструирован целый ряд домов культуры, 20 детских школ искусств получат новые музыкальные инструменты, поддержка малого и среднего бизнеса станет ближе для предпринимателей благодаря открытию в муниципалитетах филиалов МФЦ "Территория бизнеса". И это далеко не полный перечень.

- В нашем регионе уровень охвата детей дошкольным образованием один из самых высоких в стране - почти 82 процента, но очередь из желающих получить место в садике сохраняется, сейчас в ней 12 тысяч детей, - отмечает первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. - Благодаря нацпроекту "Демография" в ближайшие три года в области будет введено почти 6 тысяч дополнительных мест в детсадах. Это обеспечит доступность образования для дошкольников на уровне 96 процентов.

Как рассказал исполняющий обязанности вице-губернатора Челябинской области Сергей Шаль, в ходе реализации национального проекта "Жилье и городская среда" в регионе предстоит увеличить ввод жилья с 1360 тысяч квадратных метров в 2019 году до 2147 тысяч в 2024-м.

- Сегодня мы имеем пообъектный список домов, подтверждающий планируемые объемы индустриального строительства жилья. Согласно действующим разрешениям в стадии строительства находятся многоквартирные дома жилой площадью 2382 тысячи квадратных метров. С учетом индивидуального жилищного строительства (около 1,6 миллиона квадратных метров в течение трех лет) планы будут выполнены, - заверил он. - Кроме того, область обязалась в срок до 1 сентября 2025 года расселить аварийный жилищный фонд в объеме 188,03 тысячи квадратных метров, улучшив жилищные условия 10,46 тысячи человек.

Прямая речь

Алексей Текслер, глава Челябинской области:

- Мы объединяем ресурсы нацпроектов с финансированием по нашим региональным программам, фокусируемся на целях, которые обозначил президент России, и используем комплексный подход, объединяющий различные доступные источники для достижения национальных целей. Необходимые организационные соглашения с федеральными органами власти у региона заключены по всем проектам. Никаких сомнений нет в том, что поставленные задачи будут выполнены.