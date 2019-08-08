То ли дом под снос, то ли жемчужина архитектуры... Памятники, в том числе исторического и культурного наследия, ветшают на глазах. Как вернуть постройкам прежний вид, улучшив при этом функциональность жилого пространства? Владельцы квартир в таких домах исправно платят за капремонт, но недавно им сообщили, что, возможно, ждать его придется 20 лет.

Обитаемый остров

Жилая застройка центра Екатеринбурга, улиц Ленина, Бажова, - вереницы домов родом из тридцатых годов. Былую красоту и стройность линий мешают разглядеть "плачущие" крыши, обшарпанные фасады, ветхие балконы. А зайти в подъезды просто страшно - они стали памятником уже не 30-х, а 90-х из-за выщербленных ступеней, забитых мусором шахт лифтов, ободранных стен, "украшенных" бранными словами и рекламой наркотиков.

- Когда был настоящий ремонт, уже никто и не вспомнит. А взносы в фонд капремонта платим, конечно…Только очередь до нас дойдет нескоро: дом-то непростой - памятник. Говорят, отремонтировать такой намного дороже. А чем мы виноваты, что в памятнике живем? - сетует жительница одного из таких строений Ирина Николаевна.

В Городке чекистов на Ленина, 69 - знаменитом жилом комплексе в стиле конструктивизма - время тоже словно остановилось. Историко-архитектурный памятник из 14 разновысотных корпусов с обвалившейся штукатуркой похож на диковинный остров - только обитаемый. Попасть туда легко - через "порталы времени" в виде открытых калиток, ворот и проходов (в советское время "чужих" на территорию не пускали). Сейчас памятник культуры федерального значения охраняют лишь огромные тополя и клены. Частые гости городка - мамы с колясками и группы экскурсантов, а вот "аборигенов" во дворах не видно. Наконец удалось подкараулить одного из них - мужчину с дочкой-школьницей.

- Сами видите: дома красивые и все еще крепкие, хотя построены в 1929-1938 годах. Стены толстые, кирпичные, а внутренние перекрытия деревянные. Ремонт им просто необходим, - говорит живущий в Городке чекистов Олег. - Взять хотя бы крышу. В нашем 14-м корпусе пять этажей, и во время дождя доставалось не только жителям последнего. Сосед с пятого этажа однажды не выдержал и решил проблему - починил крышу за свои деньги. А вот у нас разрушается балкон. Но восстановить его я не могу, это не так просто - нужны разные согласования. Но самое главное - старая электропроводка. Последние сорок лет ее точно никто не менял.

По словам Олега, на сайте министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области выложена программа капремонта, но "бумажный" срок (2015-2017) давно прошел. Когда он будет? Говорят, сначала сделают проект, потом его утвердят, а дальше нужно откладывать средства. Сколько потребуется и когда, не знает никто.

Дожить до "потома"

Многие объекты культурного наследия, попавшие в список Фонда капремонта Свердловской области одними из первых, теперь оказались в самом конце. Замглавы управления ЖКХ администрации Екатеринбурга Александр Брагин недавно сообщил, что дело до них дойдет лишь в 2039-2041 годах. По его словам, взносы жильцов - 9 рублей за один квадратный метр - не покрывают всех расходов на ремонт исторических сооружений. Якобы только проект работ здесь в три раза дороже обычного. В результате такие дома откладывают "на потом". Не разрушатся ли за это время памятники, неизвестно.

Ситуацию несколько раз обсуждали на самых разных уровнях, в том числе в Заксобрании Свердловской области и в гордуме Екатеринбурга. Предложение проводить ремонтные работы за счет собственников помещений поддержали немногие. Причину непопулярности инициативы, наверное, не надо объяснять. Ясно же, что платить больше остальных жильцы не захотят. Но кто тогда должен финансировать капремонт "особого" здания?

В идеале хорошо бы все дома-памятники сделать нежилыми: отдать их музеям, детским клубам и другим бюджетным учреждениям

Разделение обязанностей по сохранению жилого культурного наследия - вопрос до сих пор дискуссионный. Федеральное законодательство пока не дает единого подхода к его решению. По словам экспертов-реставраторов, у собственников, безусловно, должно быть чувство ответственности за состояние своей "особой" недвижимости. Но, по их мнению, финансирование реставрационных работ должно быть поддержано государством. Региональные чиновники со специалистами солидарны.

Раз многие объекты находятся в федеральном реестре, дополнительные средства должны поступать именно из федерального или из консолидированного бюджетов, считают в министерстве энергетики и ЖКХ региона. Например, в Екатеринбурге 33 дома-памятника федерального значения, 45 - регионального, пять - муниципального. Понятно, где чья ответственность.

При этом специалисты ведомства добавляют, что проблема в отсутствии не только средств, но и опыта. Якобы далеко не каждый подрядчик сможет соответствовать всем требованиям, предъявляемым к исполнителю таких работ. К тому же придется проходить длительную процедуру согласования проектно-сметной документации, а это потеря времени и денег.

Спецы по барельефам не нужны

В то же время с утверждениями чиновников не все согласны.

- Тема надуманная. Таким образом просто хотят увеличить стоимость ремонта объектов исторического и культурного наследия, - утверждает руководитель МКУ "Екатеринбургский центр по охране и использованию исторического и культурного наследия" Леонид Генин. - У нас ведь не Москва: большинство свердловских жилых домов-памятников не обременены какими-то значительными декоративными элементами, например барельефами.

По его словам, реставрационные расценки на памятники конструктивизма, обилием которых славится столица Урала, не могут быть в три раза выше, чем на обычный ремонт. Максимум - на 30-50 процентов, а это реальная, не астрономическая сумма. Понятно, что в любом случае неизбежны дополнительные расходы и возлагать их на жильцов неправильно.

- У нас три формы охраны зданий-памятников: федеральная, региональная, муниципальная. Логично оплатить разницу бюджету того уровня, к которому относится объект. Вариантом дофинансирования могла бы стать разработка специальной региональной программы. Такие, например, уже запущены в Санкт-Петербурге и Волгограде, - сообщил "РГ" Генин.

Поскольку в Екатеринбурге из 83-х жилых домов-памятников всего пять муниципального значения, взять на себя заботу о них городу не столь уж обременительно.

Кстати, все разговоры о высокой стоимости капремонта были, по его словам, вызваны дополнительными затратами на получение лицензий для организаций. В прошлом году срок их действия у многих фирм закончился и возникла паника. Сейчас проблемы нет. К тому же, считает эксперт, как только бизнес поймет, что на рынке есть потребность в такого рода услугах, он откликнется.

Еще один вариант решения проблемы финансирования - выделение средств из регионального бюджета не в рамках специальной программы, а на плановой основе, ежегодно. Такой опыт уже есть.

Заповедник архитектуры

На статус пионера в этом плане претендует Ирбит. В 2018 году в старинном уральском городе было капитально отремонтировано шесть памятников культурного наследия. Средства - 44 миллиона рублей - из резерва выделил губернатор Евгений Куйвашев, убедившийся в плачевном состоянии двухэтажных купеческих особняков. В этом году проводится госэкспертиза и проектирование капремонта еще восьми домов, из того же источника получено 24 миллиона.

- Ирбит не случайно называют заповедником купеческой архитектуры. В середине XIX века все деревянные дома в городе сгорели в сильном пожаре. С тех пор строили в основном каменные особняки. Многие были сложены без фундамента, но сейчас их обследовали и выяснили, что угрозы обрушения нет. Понятно, что 150 лет назад в домах не было электропроводки, воды, отопления, водоотведения. Конечно, сегодня без этого не обойтись, - рассказал корреспонденту "РГ" глава города Николай Юдин.

Если ремонт фасада или крыши еще можно пережить, то замену или строительство инженерных коммуникаций без отселения вытерпеть непросто. Дыры в полу и потолке, шум, пыль и грязь… По словам Юдина, на совещании у вице-губернатора Сергея Бидонько уже обсудили вопрос переселения жильцов на время ремонта. В идеале хорошо бы, конечно, все дома-памятники сделать нежилыми: отдать их музеям, детским клубам и другим бюджетным учреждениям. По одному ирбитскому дому - на Орджоникидзе, 18 - решение уже принято: здесь будет гостиница. Сейчас готовятся документы о переводе здания в разряд нежилых.

Вот только использовать опыт Ирбита в Екатеринбурге вряд ли получится: в одном лишь Городке чекистов 444 квартиры, расселить все жилые дома-памятники мегаполиса - задача нереальная. Сейчас обитателям старых домов помогают улучшить жилищные условия только риелторы: доски объявлений у подъездов пестрят объявлениями "Обмен на новостройку". Но "ленточки" с телефонами везде целы: видимо, люди все же предпочитают жить в центре города и ждать капремонта. Надеются, что хотя бы к столетию уникального жилого комплекса он состоится.