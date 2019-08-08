Новости

Кузнецова и Александрова вышли в третий круг турнира в Торонто 07:40
В Новороссийске после ДТП с автобусом госпитализировали 44 человека 07:31
В Приамурье на дороге утонул водитель 07:13
В Благовещенске ребенок погиб под колесами рейсового автобуса 06:33
В Канаде нашли тела подростков, подозреваемых в убийстве 3 человек 06:22
Тропический шторм "Лекима" усилился до супертайфуна 05:59
Освобождать белух из "китовой тюрьмы" в Приморье начнут уже в августе 05:51
Ученые развенчали один из самых популярных мифов о кофе 05:40
Таможенники Гамбурга задержали 1,5 тонны кокаина 05:38
Ученые: Здоровое сердце в 50 лет спасет от неизлечимой болезни 05:27
Вице-председатель бундестага оценил роль России в объединении Германии 05:13
Обстановка в идлибской зоне деэскалации резко обострилась 04:59
В Магадане застрели вышедшего в центр города медведя 04:51
Правозащитники предупредили туристов о высоком уровне насилия в США 04:40
Трамп: Южная Корея согласилась увеличить выплаты США для защиты от КНДР 04:12
Судоремонтный комплекс ВМФ России откроют в сирийском Тартусе 04:03
WSJ перечислила потенциальных кандидатов на пост посла США в РФ 03:56
В США в результате масштабных рейдов задержаны 680 нелегалов 03:13
Мадуро: Венесуэла ответит на санкции США протестами 03:03
Турция и США договорились о создании зоны безопасности на севере Сирии 02:51
В Новороссийске завершили спасательные работы на месте ДТП с автобусом 02:49
Трамп приехал в пострадавший от стрельбы Эль-Пасо 02:45
На Кубани создан оперативный штаб в связи с ДТП под Новороссийском 02:28
В Греции в тоннеле загорелся автобус с туристами 02:18
Мэр Киева Кличко заявил о желании идти на второй срок 02:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как менялся климат в последние 2000 лет
Как менялся климат в последние 2000 лет
Что будет с ценами на продукты в августе
Что будет с ценами на продукты в августе
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
08.08.2019 06:48
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Город оплатил работу

Тагильским предпринимателям вернули долги
Текст: Татьяна Казанцева (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 174(7932)
Огромные долги перед бизнесом накопила администрация Нижнего Тагила. В списке получателей значились 150 юрлиц, заключивших муниципальные контракты.

Как выяснила облпрокуратура, предприниматели свои обязательства выполнили: отремонтировали детсады и школы, благоустроили и озеленили улицы, ликвидировали стихийные свалки, вывезли из дворов мусор.

- Все работы проведены еще в 2015-2017 годах, однако оплата так и не последовала. Причина - несбалансированность городского бюджета, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Фото: iStock
Как бизнес платит за травмы клиентов

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков напомнил председателю Заксобрания Людмиле Бабушкиной о необходимости внесения изменений в бюджет региона. Дело в том, что на погашение просроченной задолженности муниципалитетам предоставляются целевые межбюджетные трансферты из областной казны. И такие поправки в закон о бюджете были внесены в июне.

Нынешний глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в период заключения и исполнения неоплаченных контрактов городом не руководил. Однако в силу преемственности получил предостережение от прокуратуры. В результате в конце июля все заработанные тагильскими предпринимателями деньги поступили на их счета.

Экономика Бизнес Малый бизнес Экономика Товары и цены Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал Зеленского исключить обстрелы Донбасса
В Госдуме заявили о провале кампании по делу Скрипалей
Опубликовано видео штурма резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева
Минобороны России показало видео первого полета ударного дрона
В деле об убийстве Михаила Круга появился главный подозреваемый