Огромные долги перед бизнесом накопила администрация Нижнего Тагила. В списке получателей значились 150 юрлиц, заключивших муниципальные контракты.

Как выяснила облпрокуратура, предприниматели свои обязательства выполнили: отремонтировали детсады и школы, благоустроили и озеленили улицы, ликвидировали стихийные свалки, вывезли из дворов мусор.

- Все работы проведены еще в 2015-2017 годах, однако оплата так и не последовала. Причина - несбалансированность городского бюджета, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков напомнил председателю Заксобрания Людмиле Бабушкиной о необходимости внесения изменений в бюджет региона. Дело в том, что на погашение просроченной задолженности муниципалитетам предоставляются целевые межбюджетные трансферты из областной казны. И такие поправки в закон о бюджете были внесены в июне.

Нынешний глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в период заключения и исполнения неоплаченных контрактов городом не руководил. Однако в силу преемственности получил предостережение от прокуратуры. В результате в конце июля все заработанные тагильскими предпринимателями деньги поступили на их счета.