Завтра, в преддверии Дня строителя, на центральной улице Асбеста торжественно откроют бюст первого генерального директора комбината "Ураласбест" Александра Королева. У работников градообразующего предприятия стало традицией к профессиональному празднику делать городу подарок - разбивать сквер или реконструировать площадь - и подводить итоги. О том, чего удалось достичь за год и какие проблемы стоят перед комбинатом сегодня, рассказал его генеральный директор, заслуженный строитель Российской Федерации Юрий Козлов.

Юрий Алексеевич, лично у меня "Ураласбест" ассоциируется в первую очередь с громадным карьером, экскаваторами, БелАЗами, везущими породу… Почему у добывающего предприятия профессиональным праздником считается День строителя?

Юрий Козлов: Судите сами: мало какая стройка обходится без материалов, изготовленных из хризотил-асбеста - нашей основной продукции, которая используется в производстве шифера, асбоцементных труб, различных огне- и теплозащитных материалов и т.д. Ее мы производим более 300 тысяч тонн в год - это 41 процент общероссийского объема и 21 процент мирового. Кстати, нашей асбестообогатительной фабрике в этом году исполняется 50 лет и она по-прежнему остается крупнейшей в мире.

Кроме того, "Ураласбест" - это не просто горно-обогатительный комбинат, поставляющий сырье другим производителям. Мы выпускаем готовую продукцию, используемую в дорожном, жилищном, промышленном строительстве. В частности, нерудными стройматериалами - щебнем различных модификаций, песчано-щебеночными смесями, стабилизирующими добавками - мы снабжаем российских дорожников уже более 60 лет, по итогам 2018-го объем составил около 5 миллионов тонн. Более молодое производство - базальтовой тепло- и звукоизоляции из минеральной ваты - уже вышло на показатель порядка 90 тысяч тонн продукции в год.

Диверсификация производства оправдывает себя?

Юрий Козлов: Конечно. В условиях санкций и агрессивной антихризотиловой кампании это просто необходимо, ведь 80 процентов нашей основной продукции идет на экспорт. Поэтому план стратегического развития ОАО "Ураласбест" предусматривает повышение стабильности предприятия за счет освоения новых рынков сбыта хризотила и диверсификации производства путем расширения номенклатуры продукции и услуг дочерних предприятий. Задача последних - увеличивать долю выручки "на стороне". С этой задачей они справляются. Так, в 2018 году выручка дочерних предприятий достигла двух миллиардов рублей. Ее росту, в частности, способствовало создание второй линии по производству "Стилобита" - стабилизирующей добавки для щебеночно-мастичного асфальтобетона. В середине 2018 года мы запустили ее в Белгороде. Ежегодно новый завод станет выдавать 15 тысяч тонн продукции. По качеству она не уступает зарубежным аналогам, но значительно дешевле, поэтому пользуется спросом у российских дорожников.

Расширяется и номенклатура материалов, выпускаемых с применением хризотила. Так, на одном из производств организован выпуск фиброчерепицы и фибросайдинга, которые востребованы в коттеджном и малоэтажном строительстве. Мы используем новые материалы и при ремонте, строительстве своих объектов, например корпоративного учебного комбината.

На полную мощность работают две линии по выпуску базальтовой изоляции на заводе по производству теплоизоляционных материалов (ТИМ). Материалы марки "ЭКОВЕР" хорошо известны строителям России и Казахстана, недавно полученный в Праге международный сертификат соответствия открывает дорогу и на европейский рынок. Наша изоляция очень популярна не только благодаря конкурентоспособной цене, но такому важнейшему качеству, как негорючесть - после ряда страшных пожаров, случившихся в России, безопасности стройматериалов придается особое значение.

Еще одно направление диверсификации - производство гидропонного субстрата для выращивания овощей в теплицах. После его запуска завод ТИМ выйдет на сельскохозяйственное поле деятельности.

И все же главный "хлеб" комбината - по-прежнему хризотил-асбест?

Юрий Козлов: Да, причем ни много ни мало 130 лет. В этом году мы отмечаем юбилейную дату с начала промышленной разработки Баженовского месторождения. В 1889 году зимогоры-старатели добыли здесь первые 900 пудов - 14,5 тонны сортового асбеста. Кстати, нашим предкам в конце ХIХ века потребовалось чуть менее пяти лет, чтобы начать промышленную разработку месторождения, которое оказалось одним из крупнейших в мире.

Комбинат не просто дает людям работу, но стремится обеспечить хорошие условия труда, достойный уровень оплаты, социальный пакет, помогает благоустраивать и развивать город

Прошлый год по ряду объективных экономических причин выдался для "Ураласбеста" не самым легким, особенно первое полугодие. Однако слаженные действия коллектива позволили обеспечить стабильную работу, и с конца 2018-го комбинат демонстрирует рост по всем направлениям и динамично развивается: продолжается модернизация производственного передела, идет работа по повышению качества основного продукта и экологичности производства. В 2018 году на модернизацию, реконструкцию, улучшение условий труда только на главном - хризотиловом - направлении было выделено более 300 миллионов рублей, обновление производства продолжилось и в нынешнем году. Отмечу лишь главные вехи: введены в эксплуатацию два фронтальных перегрузочных пункта на восточном борту Центрального карьера, обеспечивающие перевалку почти 140 тысяч тонн руды; заработала дробильно-сортировочная установка прямо в карьере мощностью 500 тонн скальной породы в час, или три миллиона тонн в год; установлены шесть современных центробежных дробилок на обогатительной фабрике; на асбофабрике заработала новейшая линия упаковки "Стрейч-Худ", надевающая на паллету с хризотилом специальные полимерные коконы; приобретен новый 130-тонный самосвал БелАЗ и ряд другой техники.

Результаты нашей общей работы - в 2018 году комбинат отгрузил 315 тысяч тонн хризотилового асбеста в 20 стран мира, в первом полугодии 2019-го от плана не отстаем.

Какое событие 2019 года вы бы назвали важнейшим для комбината?

Юрий Козлов: Безусловно, это победа в Женеве на 9-м заседании сторон Роттердамской конвенции в мае, где 10 стран выступили против включения хризотила в запретительный список. Вы знаете, что уже 40 лет комбинат "Ураласбест" находится под санкциями противников минерала, которые вводят в заблуждение мировую общественность, смешивая вредный амфиболовый и безопасный хризотиловый асбест. Мы, как и представители отрасли из других регионов и стран, активно выступаем в защиту минерала. И очень важно, что наш голос услышали в Европе. Нынешнее решение Роттердамской конвенции имеет огромное значение и для самого предприятия, и для города, да и для экономики всей Свердловской области, ведь "Ураласбест" перечисляет в бюджеты всех уровней около 1,5 миллиарда рублей в год.

Я знаю, что профсоюзная организация, работники "Ураласбеста", члены их семей поддерживают борьбу с антихризотиловым лобби, активно участвуя в различных акциях. Почему?

Юрий Козлов: Асбестовцы знают: живет комбинат - живет город. Градообразующее предприятие не просто дает людям работу, но стремится обеспечить хорошие условия труда, достойный уровень оплаты, социальный пакет, помогает благоустраивать и развивать Асбест. Во все времена приоритетом для руководства комбината были не только тонны и кубометры, хотя и они, безусловно, важны. Но главное - люди, у многих из которых на "Ураласбесте" работали родители, сегодня приводят сюда своих супругов и детей. Такую преданность родному предприятию нельзя не ценить, поэтому руководство стремится выполнять все социальные обязательства, не сокращать, а увеличивать социальный пакет и благотворительную программу.

В прошлом году комбинат направил на выполнение социальных обязательств по коллективному договору 364 миллиона рублей - значительно больше запланированного. Это целый комплекс мероприятий, начиная от материальной помощи семьям работников, заканчивая оздоровлением сотрудников, членов их семей, ветеранов комбината, на которое выделено 69 миллионов рублей. Кстати, совет ветеранов, объединяющий около 6000 человек, также активно участвует во многих наших мероприятиях. А комбинат на их поддержку и поощрение направил за год 17,3 миллиона рублей.

На оплату труда в 2018 году пошло более двух миллиардов, частично - из прибыли предприятия; на премирование за выполнение основных производственных показателей - 456 миллионов рублей. Только надбавка сотрудникам за непрерывный стаж на комбинате составила 98 миллионов рублей. С 1 мая 2019 года заработная плата проиндексирована на пять процентов.

Каков, помимо налогов, вклад комбината в социально-экономическое развитие Асбеста?

Юрий Козлов: Около 80 миллионов рублей мы направили на благотворительные цели. У комбината семь подшефных школ и десять детских садов, которым мы оказываем постоянную помощь с ремонтом и оснащением. С 70-х годов прошлого века "Ураласбест" финансирует одноименную футбольную команду. Оказываем шефскую помощь Асбестовскому филармоническому залу, благодаря чему горожане смогли вживую увидеть и услышать выступления великого пианиста Бориса Березовского, джазовых квартетов из США и другие концерты.

Комбинат и город Асбест неотделимы, поэтому наш коллектив придает большое значение благоустройству, созданию комфортной среды: два года назад мы открыли сквер и установили бюст первооткрывателя Баженовского асбестового месторождения Алексея Ладыженского, в прошлом году силами дочернего предприятия "Уралтехносервис" реконструирована Форумная площадь - ее украсил фонтан. И вот очередной подарок - открытие сквера у здания учебного комбината и бюста Александру Королеву, 110 лет со дня рождения которого исполняется в 2019 году. На этот проект комбинат направил около двух миллионов рублей.