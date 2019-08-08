СК проверит информацию о задержании подростков в Магнитогорске

СК проверит информацию о незаконном удерживании подростков в пейнтбольном клубе Магнитогорска. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в в четверг в следственном управлении СК региона.

- По предварительной информации, 5 августа трое подростков в возрасте от 9-12 лет проникли на территорию пейнтбольного клуба, расположенного возле центрального стадиона Магнитогорска, где прыгали на надувном пилоне, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков.- Охранник увел подростков в помещение клуба, где удерживал до тех пор, пока один из подростков не позвонил по телефону родителям.

В ходе проверки предстоит проверить достоверность информации и установить все обстоятельства произошедшего, отметили в СК региона.