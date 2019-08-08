Известна притча, призывающая дать голодному не рыбу, а удочку, дабы он мог самостоятельно и надолго обеспечить себя пищей. Именно на таком принципе основан социальный контракт, который широко практикуют и совершенствуют в Тюменской области.

С 2006 года в регионе начали предоставлять социальную помощь малоимущим семьям с тем, чтобы, опираясь на начальный капитал, они могли выйти на самообеспечение. В 2010 году эту форму господдержки стали называть социальным контрактом. За тринадцать с половиной лет ею воспользовались 8,6 тысячи малоимущих семей. Преимущественно это семьи с детьми, среди них немало многодетных. Размер адресной выплаты невелик, в 2018 году, к примеру, он составил в среднем 60 тысяч рублей. Тем не менее при расчетливом подходе можно, как показывает опыт, успешно стартовать и затем твердо встать на ноги. Примеров тому масса, приведем лишь несколько.

В селе Большая Ченчерь Казанского района все знают Гульзаду и Каната Казкеновых, воспитывающих четверых детей. Пять лет назад супруги составили индивидуальный план перехода на самообеспечение. Предоставленные им 50 тысяч рублей они потратили на приобретение коровы и кормов. Продавали часть молока, картофель и овощи с огорода, скопленные и заемные средства вкладывали в домашнее подворье. Теперь у них уже 24 головы крупного рогатого скота, 27 овец, три лошади, новая техника - трактор, пресс-подборщик, косилка.

Ныне у участников программы большое подворье, а угроза бедности давно миновала

Семья Штырц из Исетского района еще больше - в ней шестеро детей, и пару лет назад родители также заключили с властями социальный контракт, включавший покупку коровы и страховку животного. Сегодня трудолюбивые сельчане помимо буренки держат трех бычков, свинью, уток, кур. Аналогичная история у многодетной семьи Яковлевых из Абатского района, которая завела кормилицу весной 2010 года после обращения в органы соцзащиты. Ныне у них большое подворье, которое местной администрацией признано лучшим, а угроза бедности давно миновала.

По поручению губернатора Тюменской области Александра Моора в этом году департамент социального развития в двух муниципальных районах апробирует новые подходы к оказанию адресной помощи на условиях социального контракта.

- Они подразумевают наставничество со стороны социальных служб, сопровождение на период действия контракта, то есть в течение года. Семьи могут участвовать в программе, если их среднедушевой доход ниже прожиточного минимума (сейчас он составляет 10 949 рублей). Пилотный проект продлится до конца года. С учетом полученного опыта будут внесены необходимые изменения в действующее региональное законодательство, а новые подходы распространены на всю область, - разъясняет пресс-секретарь департамента Лариса Спицына.

Между тем

Скоро службе социальной помощи тюменского края исполнится 75 лет. Около семи тысяч занятых в ней работников приступили к реализации нацпроекта "Демография", в том числе пяти включенных в него региональных проектов. При этом важная роль отведена социальным предпринимателям, которых Тюмень нынешним летом собрала на первом всеуральском слете "СоциоДрайв". "Ваша деятельность - хорошее подспорье в деле реализации социальных программ. Часто вы делаете это даже лучше и эффективнее, чем власть", - не поскупился на добрые слова в адрес бизнеса Александр Моор.