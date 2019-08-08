Новости

Цены на нефть начали восстанавливаться после резкого падения 09:19
Прокуратура начала проверку по факту ДТП под Новороссийском 09:19
СМИ: Ударный "Охотник" совершит еще несколько полетов в 2019 году 09:18
В Томске пациентов будут лечить торфом 09:14
Врачи нашли способ защиты от считавшейся неизлечимой болезни глаз 09:09
Эксперт раскрыл секрет многолетней службы двигателя 09:00
Жезус дисквалифицирован на два месяца 08:57
Пять пострадавших в ДТП в Новороссийске находятся в тяжелом состоянии 08:56
Медведев поручил ввести наказания за затягивание и срыв госзакупок 08:50
Сепаратисты Южного Йемена предприняли попытку переворота в Адене 08:47
В Магнитогорске задержан подозреваемый в подрыве автомобиля 08:33
Россиянам могут законодательно разрешить удаленную работу 08:31
Ученые выяснили, как избежать деменции после 45 лет 08:30
Теннисисты Хачанов и Медведев успешно стартовали в Монреале 08:29
АвтоВАЗ рассказал о преимуществах "автомата" Lada Xray Cross 08:20
Врачи рассказали о необычной особенности рака у людей в возрасте 07:53
Кузнецова и Александрова вышли в третий круг турнира в Торонто 07:40
В Новороссийске после ДТП с автобусом госпитализировали 44 человека 07:31
В Приамурье на дороге утонул водитель 07:13
В Благовещенске ребенок погиб под колесами рейсового автобуса 06:33
В Канаде нашли тела подростков, подозреваемых в убийстве 3 человек 06:22
Тропический шторм "Лекима" усилился до супертайфуна 05:59
Освобождать белух из "китовой тюрьмы" в Приморье начнут уже в августе 05:51
Ученые развенчали один из самых популярных мифов о кофе 05:40
Таможенники Гамбурга задержали 1,5 тонны кокаина 05:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как менялся климат в последние 2000 лет
Как менялся климат в последние 2000 лет
Что будет с ценами на продукты в августе
Что будет с ценами на продукты в августе
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
Как застраховать жилье от стихийных бедствий
08.08.2019 08:17
Проект: В регионах

Контракт как удочка

Государство помогло тысячам тюменских семей встать на ноги
Текст: Иван Ман (Тюменская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 174(7932)
Известна притча, призывающая дать голодному не рыбу, а удочку, дабы он мог самостоятельно и надолго обеспечить себя пищей. Именно на таком принципе основан социальный контракт, который широко практикуют и совершенствуют в Тюменской области.

С 2006 года в регионе начали предоставлять социальную помощь малоимущим семьям с тем, чтобы, опираясь на начальный капитал, они могли выйти на самообеспечение. В 2010 году эту форму господдержки стали называть социальным контрактом. За тринадцать с половиной лет ею воспользовались 8,6 тысячи малоимущих семей. Преимущественно это семьи с детьми, среди них немало многодетных. Размер адресной выплаты невелик, в 2018 году, к примеру, он составил в среднем 60 тысяч рублей. Тем не менее при расчетливом подходе можно, как показывает опыт, успешно стартовать и затем твердо встать на ноги. Примеров тому масса, приведем лишь несколько.

В селе Большая Ченчерь Казанского района все знают Гульзаду и Каната Казкеновых, воспитывающих четверых детей. Пять лет назад супруги составили индивидуальный план перехода на самообеспечение. Предоставленные им 50 тысяч рублей они потратили на приобретение коровы и кормов. Продавали часть молока, картофель и овощи с огорода, скопленные и заемные средства вкладывали в домашнее подворье. Теперь у них уже 24 головы крупного рогатого скота, 27 овец, три лошади, новая техника - трактор, пресс-подборщик, косилка.

Ныне у участников программы большое подворье, а угроза бедности давно миновала

Семья Штырц из Исетского района еще больше - в ней шестеро детей, и пару лет назад родители также заключили с властями социальный контракт, включавший покупку коровы и страховку животного. Сегодня трудолюбивые сельчане помимо буренки держат трех бычков, свинью, уток, кур. Аналогичная история у многодетной семьи Яковлевых из Абатского района, которая завела кормилицу весной 2010 года после обращения в органы соцзащиты. Ныне у них большое подворье, которое местной администрацией признано лучшим, а угроза бедности давно миновала.

По поручению губернатора Тюменской области Александра Моора в этом году департамент социального развития в двух муниципальных районах апробирует новые подходы к оказанию адресной помощи на условиях социального контракта.

- Они подразумевают наставничество со стороны социальных служб, сопровождение на период действия контракта, то есть в течение года. Семьи могут участвовать в программе, если их среднедушевой доход ниже прожиточного минимума (сейчас он составляет 10 949 рублей). Пилотный проект продлится до конца года. С учетом полученного опыта будут внесены необходимые изменения в действующее региональное законодательство, а новые подходы распространены на всю область, - разъясняет пресс-секретарь департамента Лариса Спицына.

Между тем

Скоро службе социальной помощи тюменского края исполнится 75 лет. Около семи тысяч занятых в ней работников приступили к реализации нацпроекта "Демография", в том числе пяти включенных в него региональных проектов. При этом важная роль отведена социальным предпринимателям, которых Тюмень нынешним летом собрала на первом всеуральском слете "СоциоДрайв". "Ваша деятельность - хорошее подспорье в деле реализации социальных программ. Часто вы делаете это даже лучше и эффективнее, чем власть", - не поскупился на добрые слова в адрес бизнеса Александр Моор.

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Опубликовано видео штурма резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева
Прокуратура начала проверку по факту ДТП под Новороссийском
Власти Венесуэлы в знак протеста прервали переговоры с оппозицией
Россиянам могут законодательно разрешить удаленную работу
Обстановка в идлибской зоне деэскалации резко обострилась