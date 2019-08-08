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08.08.2019 10:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Свердловской области подростки подожгли одежду на ровеснике

Текст: Ольга Штейн

Маме одиннадцатилетнего Данила из Ревды обратилась в прокуратуру и в СМИ, чтобы придать огласке случай, который произошел три недели назад. Тогда подросток поджег футболку на мальчике. Как результат - ожог на половину спины.

Инцидент случился в июле. Данил гулял с друзьями, в руках у мальчика был игрушечный пистолет - он целился в верхушки деревьев.

Фото: Марина Ледяева/РГ
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- Около магазина подошли двое ребят, Данил их не знал. Сын был в тот момент один, его приятели ушли за водой, - рассказала "РГ" мама пострадавшего Ирина. - Незнакомым ребятам показалось, что Данил целился в них, сын говорил, что это не так. Пока он разговаривал с одним, второй подошел к нему сзади и поджег футболку.

Подростки тут же сбежали, друзья Данила, когда вышли из магазина, начали тушить одежду минералкой, говорили, что нужно снять футболку. Приехала "скорая", полиция, пожарные, мальчика увезли в больницу. Позже нашли и сбежавших ребят.

Медики определили у Данила ожог третьей степени. В больнице мальчик провел четыре дня: родители забрали его домой и возили на перевязки.

- Он просыпался по ночам, плакал, - вспоминает Ирина.

Она писала заявление в полицию, но правоохранители отказались возбуждать уголовное дело: поджигатель еще не дорос до уголовной ответственности - ему всего одиннадцать.

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- Я разговаривала с мамой этого мальчика, - делится Ирина. - Она сказала: "Делайте с моим сыном, что хотите". Как мне сказали, папы у него нет, а маму лишили родительских прав. Мальчик живет то в детском приюте, то у нее.

В социально-реабилитационном центре Ревды "РГ" пояснили, что в момент происшествия подросток проживал дома.

Ирина написала обращение в прокуратуру с просьбой привлечь к ответственности законных представителей подростка и компенсировать моральный вред. Ответ от ведомства будет позже. Кроме того, женщина вместе с адвокатом готовит иск в суд.

- Я думаю, подростки должны понести какое-то наказание, - считает Ирина. - Я говорила с тем, который поджег футболку Данила. Сложилось ощущение, что он не понимает, что натворил, ему вообще все равно. С ним проводили профилактическую беседу, но, думаю, толка от нее не было.

Сейчас Данилу лучше: ожог затягивается, перевязки не нужны.

- Но шрам, мне кажется, останется, - переживает мама.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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