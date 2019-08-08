В Тюменской области впервые имплантировали радужку глаза

Офтальмологи тюменской клиники первую провели имплантацию искусственной радужки 50-летнему пациенту.

Мужчина почти лишился глаза из-за сильной травмы: произошел разрыв глазного яблока, что привело к повреждению и потере хрусталика и радужки. Кроме того, у пациента сильно упало зрение и началось воспаление.

"Мы имплантировали искусственную радужку отечественного производства. Такие импланты изготавливаются индивидуально, для пациента его подбирали по цвету и параметрам здорового глаза", - говорит заведующий офтальмологическим отделением Григорий Симоненко.

Плотные операции выполняют нечасто, так как они невероятно сложны. Хирург подшил искусственную радужку изнутри к оболочке глаза в трех местах, чтобы имплант не смещался и не вызывал воспаление - это ювелирная работа.

"Операция закончилась удачно, и сейчас пациент уже выписан домой", - сообщила Тамара Шаргина, пресс-секретарь областной клинической больницы.