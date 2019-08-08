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08.08.2019 21:03
Рубрика: Культура

РЕН-ТВ покажет премьеру программы "Неизвестная история" с Борисом Рыжовым

Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Федеральный выпуск № 175(7933)
Премьера программы "Неизвестная история" с Борисом Рыжовым на канале РЕН ТВ - с 17 августа в 17.20
Одна из любимых работ Ришара - "Игрушка". "Да, это комедия, но как серьезно она затрагивает тему отцовства!" - сказал он в одном интервью. Фото: Павел Комаров / ТАСС Одна из любимых работ Ришара - "Игрушка". "Да, это комедия, но как серьезно она затрагивает тему отцовства!" - сказал он в одном интервью. Фото: Павел Комаров / ТАСС
Одна из любимых работ Ришара - "Игрушка". "Да, это комедия, но как серьезно она затрагивает тему отцовства!" - сказал он в одном интервью. Фото: Павел Комаров / ТАСС

В субботнем эфире РЕН ТВ появится профессор психологических наук Борис Рыжов. Проект, который он будет вести - "Неизвестная история" - предложит зрителям все, чем славится канал: неизвестные факты об известных событиях и персонажах. Например, многие ли знают, что на самом деле санкции на нашу страну наложили еще пять столетий назад? Всем известен и граф Дракула, которого считают воплощением зла. Но почему тогда среди румын он до сих пор считается святым и почитается местной церковью? Как князь Рюрик может быть связан с шекспировским Гамлетом? "Неизвестная история" не топчется на изъеденных библиотечной молью страницах старых учебников - она ищет темы на тех полках, куда мало кто заглядывает", - говорится в аннотации.

Фото: Наталья Кореновская.
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Борис Рыжов более десяти лет работал на засекреченных проектах. Именно он занимался психологической подготовкой экипажа "Бурана" к полету, который до этого не совершал никто. Также он обучал летчиков контролю над организмом - в моменты, когда отказывают все приборы, а машина на бешеной скорости несется к земле. Исторические события он рассмотрит через призму своих уникальных знаний. Вот еще один отрывок из описания премьерного выпуска: "Организм крыс не подвергается никаким изменениям после радиационного воздействия. Американец считал себя больным раком - а на самом деле он 25 лет был жертвой экспериментов и получал плутоний внутривенно. Зигмунд Фрейд обязан своей популярностью сотрудникам НКВД, которые потом получали от мастера психоанализа секреты его важных пациентов. Кажется, что эти три факта не имеют ничего общего. Но если присмотреться поближе, то можно убедиться, что между ними существует шокирующая связь. Какая - покажет РЕН ТВ".

Новый документальный фильм "Пьер Ришар. Белый клоун" - на Первом канале 16 августа в 00.50.

Картина французских кинематографистов рассказывает об одном из самых известных актеров мирового кино. В таких культовых фильмах, как "Высокий блондин в черном ботинке", "Игрушка", "Невезучие", "Папаши", "Близнецы", его герои - нелепые, неуклюжие, невинные и очень добрые.

Фото: Apple Records
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Актеры, снимавшиеся вместе с ним, и авторы этих лент расскажут о природе таланта Ришара, а еще о том, чем он отличается от других комиков. Менее известны режиссерские работы Ришара, такие, как, например, фильм "Рассеянный". Его тоже обсудят в документальной картине.

Кстати, многие кинокритики считают, что именно совмещая две ипостаси - актера и режиссера, - Ришар достигает наилучшего результата. Вызовут интерес зрителей и неизвестные факты из биографии актера.

Сегодня Пьер Ришар, который 16 августа отметит свое 85-летие, полон планов. Он говорит, что сделал в кино далеко не все и что есть проекты, которые ждут своего осуществления.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Гид-парк Кино и ТВ с Сусанной Альпериной
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