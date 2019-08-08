Фитнес-центры в России с 13 августа переходят на законное положение. Вступает в силу документ, который дает им определение и устанавливает правила работы. Закон об этом сегодня публикует "Российская газета".

Он обязывает фитнес-центры привлекать к работе только квалифицированных сотрудников и тренеров. То есть обладающих теоретическими знаниями и практическими навыками для оказания соответствующих услуг. А также тренерам надо обеспечить условия для повышения их квалификации.

Также фитнес-центры должны применять профстандарты с учетом особенностей выполняемых ими трудовых функций. Эти стандарты еще предстоит принять. Надо сказать, некоторые фитнесы были нормами недовольны, даже говорили о закрытии центров.

Но законодатели не отступили от своих принципов: фитнес должен быть безопасным. Иначе зачем он нужен? Он просто потеряет свой смысл. "Более 7 миллионов граждан регулярно, добровольно и за свои деньги занимаются в фитнес-клубах, - говорит председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. - И кто им ежедневно советует, что делать, с какими весами и темпом - вопрос не праздный, это здоровье людей. Правовое закрепление требований к качеству и безопасности оказания фитнес-услуг, а равно как разработка профессиональных стандартов, приблизит к достижению стратегической цели".

Также в законодательстве закрепляется само понятие фитнес-центров. Это, говорится в документе, физкультурно-спортивные организации, цель которых оказывать нам услуги по физической подготовке и физразвитию. Они должны формировать у россиян здоровый образ жизни, создавать условия для сохранения и укрепления здоровья. Предоставлять помещения и обеспечивать спортивным инвентарем. Услуги эти, как и раньше, будут платными.

Для тренеров фитнес-центров разработают профстандарты, они должны будут постоянно повышать свою квалификацию

Тем не менее, надеются эксперты и участники рынка, созданная законодательная база должна помочь повысить интерес россиян к занятиям физкультурой. И через пять лет доля людей, которые систематически тренируются, повысится до 55 процентов. Оптимизм - дело хорошее, но, чтобы народ семьями пошел в фитнес-центры, необходимо выполнить три условия. Первое: таких центров должно быть много, хорошо бы в шаговой доступности от дома. Второе: занятия в них должны быть безопасными. Третье: кошелек должен выдержать расходы на занятия.

Из этих трех "должно", благодаря закону, ясность пока есть только по одному. Но достаточно поговорить с практикующим хирургом-травматологом, чтобы понять, насколько это важно. Их постоянные пациенты - клиенты фитнес-центров, которые поступают с различными травмами - от растяжения мышц до проблем с позвоночником. Часто выясняется, что тренер неправильно рассчитал нагрузку.

Теперь о других проблемах. Фитнес-центры - удовольствие часто недешевое. Например, год занятий в центре без бассейна может стоить 15-20 тысяч рублей. А если бассейн есть, то цена возрастает в два раза.

Однако вам могут также предложить дешевый абонемент с оговоркой, что клуб закроется на ремонт в течение месяца, а клиентов переведут в другой филиал. Часто в таких случаях посетители вынуждены заниматься в непригодных помещениях или вообще окажется, что заниматься негде. Закон отныне защищает от таких случаев, ведь клиенту фитнесы обязаны предоставить помещение.

Но в целом с ценами и скидками все очень туманно. Порой вообще непонятно, как устанавливается цена. Сегодня администратор предлагает абонемент, допустим, за 46 тысяч, если клиент не соглашается, завтра цена может упасть почти на 10 тысяч при условии, что он купит карту клуба в течение пары дней. То есть можно торговаться, как на рынке. В этом лично убедилась корреспондент "РГ".

Впрочем, торг хоть и уместен, но не всегда приводит клиента к хорошим скидкам. Из-за высоких цен на фитнес молодые люди больше готовы установить приложение и заниматься физкультурой по самоучителям.

Сегодня спортзал не ограничивается только штангой, стойкой с гантелями и шведской стенкой. Фото: Владимир Веленгурин / "Комсомольская правда"

Поэтому дальнейшие изменения нужны, уверены эксперты. В основном они касаются компенсаций затрат на фитнес.

Можно сказать, что принятый закон - только первый шаг на большом пути россиян к спорту. В начале года в минфине разработали поправки в Налоговый кодекс, которые вводят налоговый вычет за расходы на физкультурно-оздоровительные услуги. Экономия будет выглядеть примерно так. Если, например, стоимость годового абонемента в спортзал составляет 50 тысяч рублей, то можно вернуть с этой суммы 13 процентов подоходного налога - 6,5 тысячи рублей. "Есть еще приказ минтруда, где работодателю с 2015 года рекомендовали добавить в статьи расходов компенсацию затрат сотрудников на спорт", - отметила Анна Комракова, генеральный директор сервиса "Право требования".

Администратор предлагает абонемент, допустим, за 46 тысяч, если клиент не соглашается, завтра цена может упасть почти на 10 тысяч при условии, что он купит карту клуба в течение пары дней

Но пока работодатель сам решает, как тратить деньги на физкультуру. Может обустроить тренажерный зал на рабочем месте или компенсировать им затраты на фитнес. То есть в этом направлении законодателям еще придется поработать. Как и по физической доступности центров. Среди предложений - создавать сети муниципальных фитнесов с вменяемыми ценами, с льготами для малоимущих. Либо за преференции обязывать центры выделять льготные абонементы.

Не смотря на то, что новый закон вывел из тени все фитнес-центры, специалисты советуют клиентам быть внимательнее перед подписанием договора. Ведь отдельные правила остаются на совести руководства клубов. Если в начале были обещаны какие-то бонусы, важно, чтобы они были прописаны в договоре. Иначе будет сложно доказать.