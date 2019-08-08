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08.08.2019 12:05
Рубрика: Экономика

Как выращивают микросхемы для "Тройки" и "Единого"

Текст: Сергей Бабкин
Транспортная карта "Тройка" стоит всего 50 рублей, а записать на нее можно без малого - вагон информации. И разные виды билетов, и "Кошелек". Как все это помещается в пластиковом квадратике, и что там у него внутри? Корреспонденты "РГ" побывали на заводе, где из камня рождается "Тройка".
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Завод "Микрон" в Зеленограде, где выпускаются наши проездные, многим известен с советских времен. Традиции микроэлектроники живы. Именно благодаря "Микрону" у нас есть биометрические документы, паспорта болельщиков, банковские карты с микрочипами. И именно на этом предприятии появляются на свет "Тройки" и бумажные "Единые".

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А начинается все с кремния. Из этого материала делается тонкая пластина, на которой будут выращиваться микросхемы. "Этот процесс занимает 3-4 месяца, - рассказывает директор по развитию производства Ирина Коротова. - За это время проводится более 300 различных операций".

Растут микросхемы в стерильной зоне. Здесь так же чисто, как в операционных. Войти туда можно только в защитном костюме: шапочка, маска, закрывающая нос, и плотный в клетку комбинезон. "Это нужно, чтобы ни один волосок даже случайно не попал на пластины, - объясняет Ирина. - И, кстати, заметили, что наши костюмы - в клеточку? Тут углеродистая нить, она снимает статитический заряд". Свет в помещении - желтый и достаточно тусклый. Обстановка напоминает фотолабораторию. Как и сам процесс.

На нашей отшлифованной и кристально чистой пластине с помощью литографии "выращивают" микросхему. Сначала наносят светочувствительный фоторезист, затем с помощью трафарета задают определенный рисунок, ненужную часть убирают плазмой. Дальше происходит наращивание схемы. Это сложнейший процесс, который можно выполнить исключительно в заводских условиях.

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- На одной такой пластине может поместиться до 80 тысяч схем, - рассказывают сотрудники предприятия. - Рассмотрите пластину в микроскоп и все увидите! Чем-то эта картина напоминает дома в городских кварталах.

Конечный продукт этой стерильной зоны - пластины с выращенными схемами. Вот тут-то мы и видим отличие начинки "Тройки" и "Единого" билета. Размеры и формы отличаются, поскольку на этих проездных - разный объем информации. Алмазный диск нарезает эти микросхемы. В дальнейшем аппарат помещает схему на антенну - тончайшую алюминиевую пластину. Автоматика проверяет, хорошо ли проводится электричество, все ли работает правильно.

И буквально за стенкой, в соседнем помещении вся электронная начинка вставляется в "Тройки" и "Единые". У каждой выпушенной заводом микросхемы и карточки - свой индивидуальный номер. Именно он позволяет нам пополнять "Тройку" даже через некоторые банковские приложения, удаленно.

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"Как видите, подделать "Тройку" нереально, - делится заместитель начальника цеха Дмитрий Терентьев. - Для этого второй "Микрон" надо построить!". Технология сделала нашу карту устойчивой ко многому. Например, она ни при каких условиях не может размагнититься.

- Да больше того, - демонстрирует Дмитрий фокус из разряда "не пытайтесь повторить", - хоть сомните "Единый", хоть станцуйте на нем - он все равно будет действовать.

Действительно смятый создателем билет довольно быстро распрямляется - и тестовая установка показывает: работает!

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