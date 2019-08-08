Россия поможет Вьетнаму создать антивирус

Новости

МИД: США сорвали переговоры правительства Венесуэлы с оппозицией 21:14
Минобороны сообщило о полете Ту-95МС возле Аляски 21:14
Федеральные каналы прервали вещание из-за надвигающейся на Москву бури 21:12
Новая Toyota Supra стартует на российском рынке 20:55
В Сирии два мирных жителя погибли при обстреле боевиками Хмеймима 20:36
Начался разгон сторонников Атамбаева в Бишкеке 20:30
На въезде в Симферополь установят мусульманский полумесяц 20:25
Круче ничего нет. Шведы восхитились российским вездеходом "Шерп" 20:17
Капустин Яр лишится единственной площадки для космических пусков 20:10
В ФСИН рассказали подробности избиения заключенного в СИЗО "Кресты" 20:01
В Челябинске впервые на Урале принесли потомство зебры 19:45
США продолжают искать альтернативу "Северному потоку-2" 19:30
Рассекречена зарплата российских космонавтов 19:25
Трамп упрекнул ФРС США за сильный доллар 19:20
Сценарий второго сезона сериала "Жизнь после смерти" готов 19:15
Американский эсминец направился в Черное море 19:10
Лукаку перешел из "МЮ" в "Интер" за рекордную сумму 19:10
Памфилова ответила Венедиктову по жалобам кандидатов в Москве 19:00
Интеграционное взаимодействие стран ЕАЭС рассмотрено на заседании в Киргизии 19:00
Корабли в Баренцевом море "предотвратили" террористические угрозы 18:54
Избитой ингушской девочке установят протез вместо ампутированной руки 18:53
Владимир Морозов одержал победу на этапе Кубка мира 18:51
В церкви Андрея Первозванного нашли богатый клад 18:50
Николас Кейдж искал Святой Грааль. И в каком-то смысле даже нашел 18:42
Сергей Собянин предупредил москвичей о надвигающейся стихии 18:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Туристы смогут экономить за границей на расчетах по картам
Как избежать мошенничества с жильем
Как избежать мошенничества с жильем
08.08.2019 20:26
Рубрика: Экономика

Софт на экспорт

Россия поможет Вьетнаму создать антивирус
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 175(7933)
Государственные структуры Вьетнама, отвечающие за информационную безопасность, вместе с российской компанией "Лаборатория Касперского" создадут антивирусную программу. Стороны уже подписали соглашение о совместной работе.

Предполагается, что первые несколько тысяч сотрудников государственных организаций Вьетнама начнут использовать совместное решение уже в нынешнем году.

Совместный проект стал возможен благодаря договоренностям, достигнутым в ходе 21-го заседания Российско-вьетнамской межправительственной комиссии под председательством вице-премьеров двух стран: Максима Акимова и Чинь Динь Зунга.

Фото: iStock
В Роскачестве составили рейтинг антивирусов 2019

Оператором межгосударственного взаимодействия по подготовке двусторонних соглашений выступило Минкомсвязь России.

В конце мая "Лаборатория Касперского" в числе пяти российских ИТ-компаний заключила соглашение с ведущим поставщиком телекоммуникационных и ИТ-услуг Вьетнама - Vietnam Posts and Telecommunications Group (VNPT). Церемония подписания прошла в рамках встречи премьер-министров двух стран Дмитрия Медведева и Нгуен Суан Фука.

Условия контракта подразумевают, что вьетнамский партнер получит доступ к антивирусной базе и основным программным компонентам "Лаборатории Касперского".

Минкомсвязь России и канцелярия вьетнамского правительства готовят "дорожные карты" по созданию во Вьетнаме системы электронного правительства и Национального центра кибербезопасности

Совместное решение будет построено на основе самых современных технологий защиты от компьютерных угроз, уточняется в сообщении Минкомсвязи России.

"Лаборатория Касперского" также оказывает Вьетнаму содействие в подготовке кадров в сфере информационной безопасности.

По словам заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Михаила Мамонова, вскоре будет объявлено и о других контрактах, заключенных российской и вьетнамской компаниями. Сейчас Минкомсвязь России вместе с канцелярией вьетнамского правительства также готовят "дорожные карты" по созданию во Вьетнаме системы электронного правительства и Национального центра кибербезопасности (SOC).

Фото: Марина Волосевич.
Злоумышленники начали маскировать вирусы для смартфонов под легальные программы

Кроме того, согласована реализация четырех пилотных проектов по развертыванию в Ханое отдельных элементов "умного города" - сервисов по обработке жалоб, платформы видеонаблюдения, а также экстренной "Системы-112".

Сроки реализации пилотных проектов - с мая по октябрь 2019 года. Таким образом, осенью уже можно будет оценить первые результаты.

"Минкомсвязь видит большой экспортный потенциал у российских ИТ-продуктов", - отмечал ранее Михаил Мамонов. По его словам, страны проявляют к ним повышенный интерес. Реализация договоренностей с Вьетнамом станет первым кейсом масштабного пакетного экспорта российских ИТ-решений.

"Мы видим во Вьетнаме дружественную страну, надежного и долгосрочного партнера, но подобную работу по поддержке российского ИТ-экспорта ведем и с другими государствами", - сказал Михаил Мамонов.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязи
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Дмитрий Медведев: Киргизия в XXI веке исчерпала лимит на революции
В Совфеде заявили о признаках внешнего вмешательства в выборы в МГД
США продолжают искать альтернативу "Северному потоку-2"
СК задержал водителя автобуса, сорвавшегося в обрыв под Новороссийском
Федеральные каналы прервали вещание из-за надвигающейся на Москву бури