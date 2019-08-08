Россия поможет Вьетнаму создать антивирус

Государственные структуры Вьетнама, отвечающие за информационную безопасность, вместе с российской компанией "Лаборатория Касперского" создадут антивирусную программу. Стороны уже подписали соглашение о совместной работе.

Предполагается, что первые несколько тысяч сотрудников государственных организаций Вьетнама начнут использовать совместное решение уже в нынешнем году.

Совместный проект стал возможен благодаря договоренностям, достигнутым в ходе 21-го заседания Российско-вьетнамской межправительственной комиссии под председательством вице-премьеров двух стран: Максима Акимова и Чинь Динь Зунга.

Оператором межгосударственного взаимодействия по подготовке двусторонних соглашений выступило Минкомсвязь России.

В конце мая "Лаборатория Касперского" в числе пяти российских ИТ-компаний заключила соглашение с ведущим поставщиком телекоммуникационных и ИТ-услуг Вьетнама - Vietnam Posts and Telecommunications Group (VNPT). Церемония подписания прошла в рамках встречи премьер-министров двух стран Дмитрия Медведева и Нгуен Суан Фука.

Условия контракта подразумевают, что вьетнамский партнер получит доступ к антивирусной базе и основным программным компонентам "Лаборатории Касперского".

Минкомсвязь России и канцелярия вьетнамского правительства готовят "дорожные карты" по созданию во Вьетнаме системы электронного правительства и Национального центра кибербезопасности

Совместное решение будет построено на основе самых современных технологий защиты от компьютерных угроз, уточняется в сообщении Минкомсвязи России.

"Лаборатория Касперского" также оказывает Вьетнаму содействие в подготовке кадров в сфере информационной безопасности.

По словам заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Михаила Мамонова, вскоре будет объявлено и о других контрактах, заключенных российской и вьетнамской компаниями. Сейчас Минкомсвязь России вместе с канцелярией вьетнамского правительства также готовят "дорожные карты" по созданию во Вьетнаме системы электронного правительства и Национального центра кибербезопасности (SOC).

Кроме того, согласована реализация четырех пилотных проектов по развертыванию в Ханое отдельных элементов "умного города" - сервисов по обработке жалоб, платформы видеонаблюдения, а также экстренной "Системы-112".

Сроки реализации пилотных проектов - с мая по октябрь 2019 года. Таким образом, осенью уже можно будет оценить первые результаты.

"Минкомсвязь видит большой экспортный потенциал у российских ИТ-продуктов", - отмечал ранее Михаил Мамонов. По его словам, страны проявляют к ним повышенный интерес. Реализация договоренностей с Вьетнамом станет первым кейсом масштабного пакетного экспорта российских ИТ-решений.

"Мы видим во Вьетнаме дружественную страну, надежного и долгосрочного партнера, но подобную работу по поддержке российского ИТ-экспорта ведем и с другими государствами", - сказал Михаил Мамонов.