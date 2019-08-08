Россиянам могут законодательно разрешить удаленную работу

Представители "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) отправили предложение об удаленной работе сотрудников в Министерство труда и социальной защиты. Общественники хотят, чтобы сотрудник имел возможность какое-то время работать удаленно. Сегодня подобные просьбы решаются путем диалога начальства и подчиненного. Порой человеку могут выписать прогул и даже уволить.

"ОНФ рекомендует ввести в главу 16 Трудового кодекса РФ ("Режим рабочего времени") понятие "временная удаленная работа". Такой режим авторы предлагают устанавливать путем письменного соглашения сторон в случае возникшей необходимости: пробок на дорогах, личных обстоятельств и т.д. А условия организации труда на время удаленной работы регулировать статьей 312.3 ТК РФ, касающейся прав дистанционных сотрудников", - цитирует обращение ОНФ газета "Известия".

Как уточняется, в пресс-службе Минтруда подтвердили получение письма.