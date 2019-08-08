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08.08.2019 23:40
Рубрика: Спорт

Справляемся пока без Шведа

Россияне одолели Венесуэлу на контрольном турнире
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 175(7933)
Сборная России по баскетболу в рамках подготовки к чемпионату мира стартовала на контрольном турнире в итальянской Вероне. В первом матче подопечные Сергея Базаревича справились с Венесуэлой - 69:54.
Никита Курбанов - ключевая фигура в нынешней сборной России. Особенно в отсутствие Шведа и Дмитрия Кулагина. Фото: Михаил Синицын/РГ

В город, где, по Шекспиру, разворачивалась история Ромео и Джульетты, наша команда пожаловала в том же усеченном составе, в котором тренировалась на базе в московском Новогорске. Лидер российских атак Алексей Швед, по словам Базаревича, присоединится к сборной уже после итальянского турнира. А вот когда в расположении национальной команды появится еще одна ее ключевая фигура, Дмитрий Кулагин - загадка, покрытая мраком. Во всяком случае не в Италии.

Оба этих игрока по мысли тренерского штаба должны решить на ЧМ-2019 проблему отсутствия основного разыгрывающего сборной Дмитрия Хвостова. Но пока Базаревич вынужден что-то придумывать еще и без Кулагина со Шведом.

Так, матч с Венесуэлой на позиции первого номера начал 22-летний атакующий защитник пермской "Пармы" Александр Платунов. При нем сборная не провалилась, но и в организации игры ничем не удивила. Чуть лучше стало после выхода на паркет Михаила Кулагина, который после долгого восстановления после травмы постепенно набирает форму. Но все равно россияне выглядели неидеально: промахивались из выгодных позиций, проигрывали подбор...

Другое дело, что наши соперники тоже были не в оптимальном состоянии. За первую половину матча венесуэльцы реализовали только одну попытку из-за дуги. А после большого перерыва возрастные южноамериканцы еще и подсели физически. И наши ведомые опытными Никитой Курбановым, Андреем Воронцевичем и другими спокойно довели дело до победы.

Несмотря на победу, обольщаться после матча с Венесуэлой нечему

После разгрома Иордании в Москве (111:71) Базаревич сетовал, что его подопечные несколько "обольстились" успехом. Вряд ли игра с Венесуэлой, пусть и победная, вызовет аналогичный эффект. Работы у сборной России предостаточно. К слову, уже завтра наши проведут в Вероне свой второй матч - против хозяев паркета. А завершат россияне свое выступление в Италии в субботу игрой против Сенегала.

Сборная России по баскетболу уступила Ирану на товарищеском турнире
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