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08.08.2019 16:26
Рубрика: Общество

Российские школьники выиграли четыре золота на Международной олимпиаде

Текст: Мария Агранович

В столице Азербайджана Баку завершается 31-я Международная олимпиада школьников по информатике. Предварительные результаты уже доступны в открытой таблице соревнования. По итогам второго завершающего тура российская сборная выиграла четыре золотые медали и заняла первое место в общем медальном зачете, обойдя 87 стран.

Фото: iStock
Школьники РФ завоевали 3 медали на международной олимпиаде по географии

В нашей сборной - четыре школьника, все они увезут домой золото. Победителями стали: Ильдар Гайнуллин (лицей им. Лобачевского при КФУ, Казань), Александр Морозов (Президентский физико-математический лицей № 239, Санкт-Петербург), Владимир Романов (СУНЦ МГУ, Москва), Егор Лифарь (школа "Интеллектуал", Москва).

С победой ребят поздравила министр просвещения Ольга Васильева.

- Это не просто успех, а наглядная демонстрация сложившейся в России системы обучения и подготовки в области программирования, в сфере информационных технологий, - отметила Васильева. - Уже с первых классов у нас по всей стране проходят профильные занятия и уроки, позволяя ребятам раскрыть свой талант с самых юных лет. Поздравляю нашу сборную и всех причастных с блистательным выступлением.

Международная олимпиада по информатике - соревнование индивидуальное, ребята решают задачки каждый сам за себя. Два тура по пять часов, в каждом туре - по три задачи. Всего в олимпиаде 2019 года участвовало более 300 школьников из 88 стран мира. Абсолютным победителем стал Бенджамин Чи из сборной США: он решил все задачи на максимальное количество баллов. Бенджамин срывает куш среди юных программистов уже второй раз: в прошлом году ему тоже не было равных. А вот среди сборных в авангарде - Россия. К слову, с каждым годом уровень подготовки участников нашей команды растет. В 2017 году российская сборная привезла одну золотую и три серебряные медали. В 2018 золота и серебра было поровну. И вот - триумф.

Фото: edu.gov.ru
Школьники из РФ взяли четыре золота на международной олимпиаде по химии

Как же попасть в эту звездную команду? Путь в сборную нелегкий. В ноябре и мае 20 школьников - участников Всероссийской олимпиады школьников и других соревнований начали готовиться к главному событию - Международной олимпиаде по информатике. Отбор и подготовка - на базе Московского физико-технического института. Потом участие в Международном турнире по информатике в Болгарии, где ребята выиграли 11 золотых медалей. После - четыре отборочных тура и финал Азиатско-Тихоокеанской олимпиады по информатике. И только после - пропуск в сборную России. Кто не попал - точно не пропадет: их ждут в лучших вузах России, а кого-то уже "присмотрели" себе прогрессивные IT-компании.

К международной олимпиаде нашу сборную готовили тренеры из ведущих университетов России: Андрей Станкевич (Университет ИТМО), Михаил Тихомиров и Андрей Сергунин (МФТИ), старший разработчик "Яндекса" Максим Ахмедов (ВШЭ), Николай Калинин (ННГУ им. Н.И.Лобачевского), Григорий Резников (МГУ) и многие другие - настоящая "сборная" профессионалов.

Кстати

Наряду со школьниками традиционно показывают высокие результаты на Международном чемпионате по спортивному программированию ICPC и российские студенты. В 2019 году команда МГУ заняла первое место, команды МФТИ и ВШЭ взяли бронзу. Череда абсолютных побед России длится уже 8 лет. Благодаря этому в 2020 году чемпионата ICPC впервые пройдет в Москве. Главным организатором выступит МФТИ.

Общество Образование
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