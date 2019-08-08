Российский самолет пустили в воздушное пространство Украины

Российский самолет зашел в закрытое воздушное пространство Украины. Местные диспетчеры разрешили пилотам сделать этот маневр для обхода грозового фронта. Инцидент произошел 7 августа, но о нем стало известно спустя день.

Как сообщили в пресс-службе "Украэроруха", речь идет о самолете Boeing-738 авиакомпании "Глобус", выполнявшем рейс из итальянского города Бари в Москву.

"В связи с обходом активной грозовой деятельности [он] получил разрешение на использование воздушного пространства Украины от "Украэроцентра" в зоне ответственности Львовского районного диспетчерского центра", - отметили в компании.

Уточняется, что такое разрешение пилоту дали из-за высокой вероятности аварийной ситуации из-за непогоды. В итоге самолет находился над территорией Украины 26 минут.