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Samsung представил смартфоны Galaxy Note10 и Note10+, названы цены в России

Текст:   Антон Благовещенский
08.08.2019,  
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Фото: Samsung Фото: Samsung
Фото: Samsung

Компания Samsung Electronics представила два новых флагманских смартфона - Galaxy Note10 и Galaxy Note10+.

Базовая версия Galaxy Note10 оснащается 6,3-дюймовым "безграничным" дисплеем, в который врезан объектив фронтальной камеры. Разрешение составляет 2280x1440 пикселей. Камера смартфона - тройная (широкоугольный 12 МП, F1.5/F2.4, сверхширокоугольный 16 МП, F2.2 и телефото 12 Мп F2.1) с оптической стабилизацией, фронтальная имеет разрешение 12 Мп.

Смартфоны Galaxy Note10 и Note10+. Фото: Samsung

Galaxy Note10 оснащается 8/256 гигабайтами памяти, гибридным слотом для двух nanoSIM-карт или nanoSIM+microSD, аккумулятором на 3500 мАч с поддержкой проводной и беспроводной зарядок в ускоренном режиме - Super Fast Charging и Fast Wireless Charging 2.0.

Также аппарат поддерживает беспроводную обратную зарядку - от Galaxy Note10 и Note10+ можно заряжать умные часы Galaxy Watch, беспроводные наушники Galaxy Buds и другие совместимые девайсы.

В свою очередь, Galaxy Note10+ оборудован 6,8-дюймовым экраном с поддержкой разрешения 3040x1440 пикселей, четырехмодульной камерой (три модуля такие же, как у базовой версии, плюс один 3D-сканер глубины). Фронтальная камера - аналогична Galaxy Note10.

Объем памяти в "плюсовой" версии составляет 12/256 гигабайт, имеется полноценный слот для двух nanoSIM-карт и microSD. Емкость аккумулятора - 4300 мАч, поддерживаются все уже перечисленные режимы зарядки.

Смартфоны оснащены модулями NFC и MST для бесконтактных платежей. В качестве метода аутентификации может использоваться распознавание по лицу, сканирование отпечатка пальца или пароль. В качестве процессора используется новейший чип Exynos 9825 производства Samsung.

В комплект входят наушники с разъемом USB-C, а также стилус S Pen, укладывающийся внутрь корпуса. S Pen позволяет вводить рукописные заметки, работать с текстом, а также управлять смартфоном на расстоянии. Разработчики могут использовать возможности стилус в своих приложениях и играх благодаря открытому SDK.

Galaxy Note10 и Note10+ можно подключать к компьютеру на Windows или Mac с помощью кабеля USB. В таком режиме можно "перетаскивать" контент со смартфона на компьютер для дальнейшей работы. Кроме того, новинки поддерживают быстрое подключение к Windows - подключившись к учетной записи Microsoft, пользователь может выводить на экран ПК уведомления, изображение с дисплея смартфона, работать с фото, отправлять и получать сообщения.

Также в устройствах поддерживается стриминговый сервис Play Galaxy Link P2P, позволяющий начать игру на ПК и продолжить на смартфоне. Игровая оптимизация софта позволяет предупреждать лаги во время игр, утверждает разработчик.

Камеры смартфонов позволяют размывать фон и убирать фоновый шум, компенсируют дрожание, в том числе в режиме hyperlapse, могут создавать фото с элементами дополненной реальности. Фронтальные камеры теперь поддерживают ночной режим.

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Смартфоны поступят в продажу в России 23 августа по цене 76990 рублей и 89990 рублей за Galaxy Note10 и Note10+ соответственно. Предзаказы стартуют 8 августа в фирменных магазинах и на официальном сайте Samsung.

Устройства можно будет взять в аренду. За Note10 производитель установил ежемесячную плату в размере 4690 рублей, за Note10+ ежемесячный платеж составит 5490 рублей.

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