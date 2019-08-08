Сепаратисты Южного Йемена предприняли попытку переворота в Адене

В Южном Йемене сепаратисты Южного переходного совета (ЮПС) призвали к свержению правительства президента страны Абд Раббу Мансура Хади. В столичном городе Адене прошли их столкновения с правоохранителями.

По некоторым данным, протестующие пытались штурмовать президентский дворец и здание местного центробанка. В результате три человека погибли, еще девять получили ранения различной степени тяжести, передает агентство Reuters.

Серьезный кризис в Йемене наблюдается с августа 2014 года. Мятежники-хуситы из шиитского движения "Ансар Аллах", которые контролируют северные провинции, противостоят силам президента Абд Раббу Мансура Хади. Сепаратисты из ЮПС ранее выступали союзниками президента, при этом имеют свои взгляды на развитие страны.