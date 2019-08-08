Сеть 5G расширяет покрытие

К концу 2020 года сеть 5G покроет новый район Сюнъань, а также районы проведения зимних Олимпийских игр 2022 года в городах Чжанцзякоу и Шицзячжуане. Об этом доложила канцелярия народного правительства провинции Хэбэй.
В следующем году современная связь будет доступна в Сюнъане. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Новый район Сюнъань, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", стремится стать "передовым городом с технологиями 5G". Правительство провинции Хэбэй будет содействовать строительству сети 5G с центром в районе Сюнъань. Сеть 5G будет эффективно покрывать важные транспортные узлы - аэропорты и вокзалы высокоскоростных железных дорог. Кроме того, в новом районе создадут инновационные платформы национального уровня, такие как национальные лаборатории и инженерные исследовательские центры в области 5G, для достижения прорыва в интеллектуальных технологиях на основе беспроводных систем 5G.