Сеть 5G расширяет покрытие

К концу 2020 года сеть 5G покроет новый район Сюнъань, а также районы проведения зимних Олимпийских игр 2022 года в городах Чжанцзякоу и Шицзячжуане. Об этом доложила канцелярия народного правительства провинции Хэбэй.

В следующем году современная связь будет доступна в Сюнъане. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая