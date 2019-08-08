Медикам из Каролинского института в Швеции удалось подтвердить данные проведенных более полувека назад исследований в больницах Великобритании о том, что пациенты с I группой крови меньше всего подвержены онкологическим заболеваниям.

Ученые наблюдали состояние здоровья почти 1,1 миллиона человек на протяжении 35 лет. Выяснилось, что у обладателей II группы крови риск возникновения рака желудка намного выше, чем у обладателей других групп. Носители III и IV групп имеют больше всего шансов заболеть раком поджелудочной железы.

Но... Основные причины рака злоупотребление алкоголем, курение, использование противовоспалительных нестероидных препаратов. По данным Национального центра биотехнологической информации США, у людей с I группой крови чаще других обнаружены гастрит и язвенная болезнь желудка...