Сирия выступила против новой зоны безопасности на севере страны

"Создание такой зоны - грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности САР и являются вопиющим нарушением принципов международного права и устава ООН", - цитирует SANA заявление МИД Сирии.

В заявлении отмечается, что "некоторые сирийские политические стороны курдских граждан, потерявшие видение и проницательность, согласились стать инструментом и предлогом для этого проекта, несут историческую ответственность за возникшую ситуацию. Пришло время, когда они должны пересмотреть свои расчеты и вернуться в объятья родины".

В Минобороне Турции 7 августа заявили, что турецкие и американские военные согласовали зону безопасности в северной Сирии, которая должна стать мирным коридором для возвращения сирийских беженцев. Впервые об этом проекте президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упомянул в июне на саммите G20 в Японии. В частности, стороны договорились о скорейшем осуществлении "первоначальных мер по обеспечению безопасности Турции", а также о создании в кратчайшие сроки на территории Турции совместного с США операционного центра для управления созданием зоны безопасности.

Как отметил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, по поводу создания зоны безопасности с США достигнуто "рамочное соглашение", которое должно быть конкретизировано в процессе совместной работы. По словам Чавушоглу, из этой зоны должны быть выведены все подразделения отрядов народной самообороны (YPG) Высшего курдского совета и другие курдские вооруженные организации, даже если они будут заявлять о себе, как о гражданских объединениях. Кроме того, турецкая сторона ожидает, что американцы заберут назад все оружие, которое они ранее передали курдам.

Операция может начаться в период с 20 по 25 августа незадолго до турецкого Дня победы, отмечаемого 30 августа (речь идет о праздновании победы в греко-турецкой войне в битве при Думлупынаре в конце августа 1922 года).

Предположительная цель Турции - оттеснить YPG, союзника запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и главного противника турок на сирийской границе, за пределы трассы М4, идущей от Евфрата на восток к иракской границе примерно в 20-40 километрах к югу от турецко-сирийской границы.

Министр обороны Турции Хулуси Акар уже заявил, что "мы бы предпочли действовать вместе с нашим американским союзником, но если это невозможно, то мы сами будем делать то, что необходимо".

Насколько в действительности удалось договориться турецким и американским военным - неизвестно. По крайней мере, еще 6 августа министр обороны США Марк Эспер заявил журналистам, что "мы собираемся предотвратить односторонний ввод турецких сил на север Сирии". Вашингтон опасается, что военная операция Турции может поставить под угрозу сотрудничество американских военных и курдских вооруженных формирований, помешав тем самым борьбе с остатками ИГИЛ (запрещена в РФ) в регионе.

Между тем Турция продолжает ставить во главу угла свою безопасность и опасается, что США постараются легитимизировать курдские вооруженные формирования, чтобы использовать их в Сирии и других регионах, таких как Ирак и Иран, в собственных интересах. Поэтому Анкара неоднократно заявляла о готовности воевать против YPG в одиночку, если Вашингтон откажется в этом участвовать.