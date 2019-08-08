"Славия" отказалась продавать "Спартаку" двух футболистов

Пражский футбольный клуб "Славия" отказался продавать полузащитников Алекса Крала и Томаша Соучека московскому "Спартаку". Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил председатель правления клуба Ярослав Тврдик.

В минувшем сезоне оба игрока помогли "Славии" выиграть чемпионат и Кубок страны.

"Высшее руководство "Спартака" недавно посетило Чехию. При все уважении к этому знаменитому клубу "Славия" отказалась даже начинать переговоры по обоим трансферам. Эти игроки не продаются", - написал Тврдик.

Крал перешел в "Славию" в январе этого года из "Теплице". В составе пражан 21-летний полузащитник провел 25 игр и забил один мяч. В его активе два матча за сборную Чехии. Согласно порталу transfermarkt.com, рыночная стоимость Крала составляет три с половиной миллиона евро.

Соучек является воспитанником "Славии", за основную команду выступает с 2014 года. В общей сложности за клуб 24-летний хавбек сыграл 136 встреч и отличился 29 раз. На его счету 18 матчей и два гола за национальную команду Чехии. Соучек оценивается в семь миллионов евро.