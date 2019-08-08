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08.08.2019,  
09:18
Текст:  Светлана Цыганкова

СМИ: Ударный "Охотник" совершит еще несколько полетов в 2019 году

Российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат "Охотник" еще несколько раз поднимется в небо в нынешнем году . Один из полетов может быть выполнен в автономном режиме. Оператор подаст с земли всего несколько команд.

Фото: Сергей Птичкин
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Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе России. Эти несколько полетов предусмотрены программой летных испытаний. Они будут выполнены с усложнением заданий.

Первый полноценный полет "Охотник" совершил 3 августа. И находился в воздухе 20 минут. Об этом писала и "РГ". В министерстве обороны Российской Федерации добавили, что оператор подавал команды с земли, а беспилотный летательный аппарат поднялся в небо на 600 метров. Потом появилось видео первого полета.

Тяжелый стелс-беспилотник "Охотник" выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло". Его взлетная масса - порядка 20 тонн. Беспилотник оснащен реактивным двигателем.

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