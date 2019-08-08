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08.08.2019 22:00
Рубрика: Спорт

"Спартак" обыграл в гостях "Тун" в матче Лиги Европы

Текст: Артур Нанян
Московский "Спартак" победил на выезде "Тун" в первом матче третьего раунда квалификации Лиги Европы - 3:2. Дублем отметился Зелимхан Бакаев.
Фото: PETER KLAUNZER / EPA Фото: PETER KLAUNZER / EPA
Фото: PETER KLAUNZER / EPA

Первый тайм прошел под диктовку гостей. Проведя несколько опасных атак в самом начале встречи, "Тун" слегка подсел. И "красно-белые" этим воспользовались: дебютными мячами за "Спартак" отметились Эсекиль Понсе и Зелимхан Бакаев. Отдельно стоит отметить гол Бакаева, который сместился в центр с левого фланга и хлестким ударом в нижний угол поразил ворота.

Фото: РИА Новости.
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Стартовый отрезок второй половины "красно-белые" откровенно провалили. Что произошло с москвичами, наверное, не сможет объяснить ни тренер Олег Кононов, ни футболисты. За 15 минут гости пропустили два мяча. Отличились Ниас Хефти и Симоне Рапп.

Сравняв счет, "Тун" успокоился. А спартаковцы потихоньку пришли в себя. Активен был после выхода на замену Андре Шюррле. На 59-й минуте немец заработал пенальти и сам же принялся его исполнять. Да неудачно: голкипер хозяев Гийом Февр справился с ударом. Впрочем, Шюррле долго не горевал. Уже на 73-й минуте именно с его передачи Бакаев забил третий мяч.

В концовке хозяева устроили небольшой штурм, но "Спартак" выстоял. И теперь он несомненный фаворит этой пары, победитель которой окончательно определится через неделю в Тушино.

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