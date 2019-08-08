В четверг вечером первый еврокубковый матч сезона провел московский "Спартак". Команда Олега Кононова в рамках квалификации Лиги Европы сыграла в гостях против швейцарского "Туна" и победил со счетом 3:2.

По логике, российский клуб в этой паре должен был быть явным фаворитом. За "красно-белых" и международный опыт, и финансовые возможности, и подбор куда более мастеровитых игроков. Для скромного "Туна" сам по себе выход в еврокубки - уже достижение. Но говорить о легкой победе москвичей на классе тут не рисковали даже самые ярые фаны "Спартака". Букмекеры так и вовсе давали примерно равные коэффициенты.

Причин довольно скептического отношения к перспективам москвичей в Лиге Европы действительно хватало. Это и обилие новичков, которые толком пока не сумели сыграться, и откровенно слабый футбол в исполнении "Спартака" на старте сезона, и общий негативный фон вокруг команды и конкретно главного тренера Олега Кононова, которого многие фанаты явно недолюбливают.

Не будем забывать и о печальном опыте "красно-белых" в квалификации еврокубков, где команда регулярно проваливается. Из последнего - вылет из Лиги Европы от кипрского АЕЛа, который привел к отставке Дмитрия Аленичева, и прошлогодняя неудача с греческим ПАОКом, стоившая команде места в групповом этапе Лиги чемпионов и в конечном итоге повлекшая уход Массимо Карреры. А чего стоят встречи с другим швейцарским середняком "Санкт-Галленом". В августе 2013-го "красно-белые" при Валерии Карпине умудрились проиграть этой команде 2:4. Так что при таком богатом опыте еще одному конфузу вряд ли кто-то бы удивился.

"Спартак" уже не раз вылетал из еврокубков после встречи с менее статусными соперниками

Начало игры с "Туном" скептические настроения только подтвердило. Швейцарцы, подбадриваемые полупустым стадионом - приезд "Спартака" в городе никакого ажиотажа не вызвал, - начали достаточно живо. Хозяева охотно комбинировали в непосредственной близости от ворот Максименко и нанесли пару неплохих ударов. Гол москвичей на 22-й минуте по такой игре смотрелся скорее нелогично, тем более что он стал результатом ошибки голкипера "Туна" Гийома Февра. Вратарь, играющий в специальном шлеме и от того похожий на Петера Чеха, выбил мяч прямо на ногу Мирзову. Новичок "Спартака" быстро доставил мяч Понсе, и тот в касание отправил мяч в сетку - 1:0. Этот стремительный гол швейцарцев выбил из колеи, и на исходе получаса они пропустили еще раз. Теперь уже Бакаев нанес классный обводящий удар. 2:0 в гостях - серьезное преимущество по меркам еврокубков. Но "Спартаку" даже оно помогает не всегда. Тем более что еще свежи в памяти воспоминания о том же матче с ПАОКом, где 0:2 в Салониках быстро превратились в 3:2.

Не обошлось без нервотрепки и теперь. Москвичи пропустили уже в начале второго тайма, а к исходу часа матча на табло горели 2:2. Оба мяча "Тун" забил после грубых ошибок защиты гостей. Вышедший на замену чемпион мира Шюррле заработал для "Спартака" пенальти, сам пошел его бит, и в итоге попал во вратаря. Но вскоре звездный немец исправился, выдав голевой пас на Бакаева - 3:2 в пользу москвичей на 73-й минуте. Минимальную победу "Спартак" удержал, но для выхода в следующий раунд еще придется потрудиться. Ответный матч через неделю в Москве.

Премьер-лига

На выходных пройдут матчи пятого тура российской Премьер-лиги. Его главным событием станет противостояние "Динамо" и "Зенита" в Москве. Действующий чемпион впервые сыграет на новой арене "бело-голубых" в Петровском парке. Также любопытно, смогут ли взять "свои" очки главные конкуренты "Зенита", "Локомотив" и ЦСКА, которые играют дома. "Спартак" же ждет другой выезд - в Грозный к неуступчивому "Ахмату"

Где будем смотреть

10 августа, суббота, "Матч ТВ"

18.55 "Краснодар" - "Рубин". Прямая трансляция.

"Матч Премьер"

13.55 "Оренбург" - "Тамбов". Прямая трансляция.

18.25 "Динамо" - "Зенит". Прямая трансляция.

11 августа, воскресенье, "Матч Премьер"

13.55 "Арсенал" - "Уфа". Прямая трансляция.

16.15 "Локомотив" - "Урал". Прямая трансляция.

18.45 ЦСКА - "Сочи". Прямая трансляция.

21.25 "Ахмат" - "Спартак". Прямая трансляция.