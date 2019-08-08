Специалисты Росстата начали обход улиц для подготовки к переписи

На улицы российских городов и сел вышли регистраторы, которые в каждом из десятков тысяч населенных пунктов России уточняют списки адресов в рамках подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 года. Об этом "РГ" сообщили в Росстате.

Чем более точно будет определено количество домов в каждом городе или селе, тем более полно будет учтено их население. На основе собранных регистраторами данных специалисты Росстата проведут переписное районирование - формирование на карте страны счетных и переписных участков.

"С момента последней Всероссийской переписи населения 2010 года в стране произошло около 40 миллионов демографических событий: рождений, смертей, браков, разводов, переездов - поясняет представитель Росстата. - Также существенно изменился облик населенных пунктов - в них появились новые дома, улицы и микрорайоны. Поэтому первоочередной задачей подготовки к проведению переписи населения 2020 года является обновление информации о жилых и нежилых помещениях, наличии табличек с номерами домов и названиями улиц, а также детализация карт населенных пунктов".

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронных переписных листов на портале госуслуг. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров "Мои документы". Переписчики Росстата будут осуществлять и традиционный поквартирный обход, но наряду с обычными бумажными бланками будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением.