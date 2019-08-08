США продолжают искать альтернативу "Северному потоку-2"

Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2". Так, США предлагают европейским партнерам присмотреться к трубопроводу EastMed (Eastern Mediterranean Project). Газовую нить собираются протянуть из Восточного Средиземноморья в Италию через территорию Греции.

На официальном сайте американского внешнеполитического ведомства говорится, что инициативу рассматривали 7 августа на встрече в Афинах.

В переговорах приняли участие министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Костис Хадзидакис, министр энергетики, торговли и промышленности Кипра Георгис Лаккотрипис, министр энергетики Израиля Юваль Штайниц и помощник госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсис Фэннон.

Главы ведомств подтвердили поддержку реализации газопровода EastMed и подчеркнули, что проект имеет большое значение для энергетической безопасности Евросоюза.

