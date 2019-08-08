Мощный взрыв от столкновения Юпитера с метеором попал на видео

Here's an animation that's more representative of how fast the flash on #Jupiter occurred. Unfortunately, I couldn't make this work without cutting out 6 frames for every 7. pic.twitter.com/POQynVOlA8 — Chappel Astro (@ChappelAstro) August 8, 2019

Астрофотограф из Техаса сумел запечатлеть редчайшее зрелище - столкновение метеорита с крупнейшей планетой Солнечной системы - Юпитером. Запись произошедшего американец выложил на своей странице в Twitter.

"После того, как на видео я увидел вспышку, в голову сразу пришла идея поделиться этим. Возможно, профессионалам пригодятся эти данные", - цитирует автора ролика ScienceAlert.

Столкновение и последующий взрыв произошли в южном полушарии Юпитера в районе экватора. В атмосфере газового гиганта постоянно происходят процессы наподобие полярных сияний или вспышек молний, но вспышка от столкновения была намного ярче.

Интенсивность столкновений Юпитера с болидами, метеоритами и кометами в тысячи раз превышает земную. Прежде всего, из-за размеров и гравитации планеты. Так, в 1994 году гравитация Юпитера разорвала на части пролетавшую мимо комету Шумейкеров-Леви. Все обломки врезались в атмосферу на скорости 65 километров в секунду, оставив множественные следы.