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08.08.2019 15:16
Рубрика: Спорт

Тайсон использовал мочу жены и детей для подмены допинг-проб

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/Willy Sanjuan/Invision Фото: AP Photo/Willy Sanjuan/Invision
Фото: AP Photo/Willy Sanjuan/Invision

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон признался, что подменял допинг-пробы во время своей карьеры.

В интервью ESPN 53-летний Тайсон признался, что использовал мочу жены и детей, когда сдавал пробы на допинг перед боями.

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"Раньше я использовал мочу моей жены, но потом она сказала мне, что анализы могут показать беременность. Тогда я стал использовать мочу своих детей", - заявил "Железный Майк".

Тайсон был чемпионом мира по версиям WBA, WBC, и IBF. Свой первый титул он завоевал в 1986 году, став самым молодым чемпионом мира. Всего за карьеру он одержал 50 побед, из них 44 - нокаутом, потерпев шесть поражений. Еще два боя были признаны несостоявшимися.

В 1997 году произошел громкий скандал, когда Тайсон в поединке против Эвандера Холифилда откусил сопернику кусок уха, за что был оштрафован на 3 миллиона долларов и на год отлучен от бокса.

Также Тайсон сидел в тюрьме по обвинениям в изнасиловании.

Спорт Бокс Спорт Спортивная жизнь Допинг Персона: Майк Тайсон
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