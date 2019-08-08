Трамп упрекнул ФРС США за сильный доллар

Дональд Трамп в своем Twitter в очередной раз раскритиковал политику Федеральной резервной системы США.

Высокая базовая ставка, по его мнению, привела к "очень сильному доллару". Тем самым, считает Трамп, ФРС ослабляет позиции Caterpillar, Boeing, John Deere, американских автоконцернов в конкуренции на мировом рынке.

"С существенным снижением ставки ФРС (инфляции ведь нет) и без количественного ужесточения (продажи активов регулятором для расчистки баланса) доллар позволит нашим компаниям победить в любой конкуренции, - написал Трамп. - У нас есть самые большие компании в мире, даже близко никого нет, но, к сожалению, нельзя то же самое сказать о нашей Федеральной резервной системе".

Днем ранее Трамп назвал ФРС "проблемой" куда более серьезной, чем торгово-экономические противоречия с Китаем, а на прошлой неделе он остался крайне недовольным после того, как ФРС снизила ставку впервые за 10 лет.

"Рынок хотел услышать от Джея Пауэлла и Федрезерва о начале длительного и агрессивного цикла снижения ставок, чтобы идти в ногу с Китаем, Европейским союзом и другими странами мира", - написал тогда Трамп.