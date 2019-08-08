Тропический шторм "Лекима" усилился до супертайфуна

В Китае объявлен желтый уровень опасности из-за супертайфуна "Лекима", который приближается к Тайваню. Скорость ветра в центре атмосферного вихря составляет 187 километров в час.

Тропический циклон направляется на северо-запад со скоростью 15 километров в час. В пятницу, 9 августа, "Лекима" обрушится на восточное побережье КНР. Первым пострадает уезд Сяншань (провинция Чжэцзян). Там ожидаются ливни и ураганный ветер.

Готовятся к удару стихии и власти Шанхая. Принимаются необходимые меры для минимизации потенциального ущерба. Находящимся в море судам предписано укрыться в портах.

Подойдя к побережью Китая, вихрь повернет на север, сообщает Центральная метеорологическая служба КНР.