Туристам запретили сидеть на ступенях Испанской лестницы в Риме

В итальянской столице полиция запретила туристам сидеть на ступенях одной из главных достопримечательностей города - Испанской лестнице. Нарушителям будет грозить штраф в размере от 250 до 400 евро.

Как сообщает телеканал TGCOM24, у лестницы теперь круглосуточно дежурят полицейские. 135 ступеней, обычно заполненных туристами с фотоаппаратами или отдыхающими, теперь пусты, передает The Local.it. Ранее на древней лестнице уже запрещали есть и распивать напитки, объяснив требование тем, что остатки пищи и пятна от вина разъедают мрамор.

Надо сказать, что в соответствии с местными правилами, итальянские правоохранители могут налагать штрафы за многие действия. Так, в середине июля подобные меры были введены возле популярного фонтана Треви - посетителей сгоняли с белых мраморных ступенек и даже на некоторое время перекрывали доступ к фонтану. Решением мэрии города также от основных достопримечательностей убрали кафе на колесах и переодетых "гладиаторов-легионеров".

Испанская лестница была построена по заказу Папы Римского Бенедикта XIII еще в 18 веке, завершив архитектурный ансамбль площади Испании. Достопримечательность прославляли многие английские поэты-романтики. Многие помнят сцену из фильма "Римские каникулы", где главная героиня сидела на нагретых итальянским солнцем ступенях и ела мороженное. В ХХ веке лестница также часто использовалась для проведения модных показов.