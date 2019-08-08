Самозанятые могут регистрироваться через учетную запись портала госуслуг

Зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход теперь можно через учетную запись портала госуслуг. Такая возможность появилась в последнем обновлении мобильного приложения "Мой налог" Федеральной налоговой службы (ФНС).

"Мы ведем постоянный мониторинг отзывов пользователей приложения. Многие предложения уже внедрены в работу во время очередных обновлений. Расширение способов регистрации - еще один шаг к простому, удобному и легальному ведению деятельности и уплаты налогов", - заявил глава ФНС Михаил Мишустин.

К концу года в мобильном приложении собираются предусмотреть еще одну функцию, с помощью которой самозанятые смогут при желании платить страховые взносы в Пенсионный фонд России. С начала года в мобильном приложении в качестве самозанятых зарегистрировались 162 тысячи человек. Больше всего плательщиков налога на профессиональный доход в Москве - 96 тысяч человек. На втором месте Московская область - 36 тысяч человек. Затем идет Татарстан с 26 тысячами человек. В Калужской области таких около 4 тысяч. По данным ФНС, плательщики налога на профессиональный доход пробили 15,6 миллиона чеков, суммарный доход, полученный самозанятыми, достиг 14,5 миллиарда рублей.

Указание вида деятельности в приложении для пользователя необязательно, но налоговики могут видеть статистику среди тех, кто по своему желанию указал род занятий. У пользователей приложения "Мой налог", которые указали вид деятельности, наиболее популярной категорией услуги является перевозка пассажиров. Также часто указывают в приложении такие виды деятельности, как сдача квартир в аренду, консультирование, репетиторство, программирование, маркетинг и реклама.

Плательщики налога на профессиональный доход пробили уже 15,6 миллиона чеков

Налоговая служба предоставляет открытый API (Application Programming Interface) - интерфейс, с помощью которого банки и операторы электронных площадок могут интегрировать функционал мобильного приложения "Мой налог" в свои программные продукты. Сейчас к цифровой экосистеме налогового режима подключены 20 организаций, в том числе "Яндекс.Такси", Сбербанк, Альфа-банк, Ак Барс Банк, "Ситимобил", 1C, "Фриланс", ЦИАН.

Эксперимент по налоговому спецрежиму для самозанятых рассчитан на 10 лет. Предполагается, что в течение этого срока ни налоговые ставки, ни процедура регистрации налогоплательщиков меняться не будут.