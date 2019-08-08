Международная группа исследователей по итогам анализа нескольких тысяч пациентов с анорексией по всему миру пришла к выводу, что причиной болезни может быть сочетание расстройств психики и нарушений метаболизма. По данным авторов научной работы, недуг поражает 1-2% женщин и 0,2-0,4% мужчин и имеет самый высокий уровень смертности среди всех психических заболеваний. Причем метаболические расстройства, последствиями разновидностей которых могут стать диабет, анемия и другие заболевания, принято было считать следствием, а не причиной анорексии.

Однако в рамках исследования, в котором участвовали около 17 тысяч больных и более 55,5 тысячи здоровых людей, было выделено восемь генетических вариантов. Оказалось, гены анорексии перекликаются с другими расстройствами психики, в частности с депрессией, тревожностью, шизофренией.

По мнению ученых, анорексия - гибридное заболевание. Поэтому при лечении требуется комплексный подход. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Genetics.