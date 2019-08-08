Ученые выяснили, как избежать деменции после 45 лет

Специалисты из Университетского колледжа Лондона пришли к выводу, что социальная активность в течение всей жизни снижает риск развития деменции, передает PLoS Medicine.

В исследовании приняли участие более десяти тысяч добровольцев, средний возраст которых в начале работы ученых составил 45 лет. В период между 1985 и 2013 годами добровольцы пять-шесть раз проходили опросы и когнитивные тесты. Так специалисты фиксировали социальную активность людей.

Показатели здоровья добровольцев отслеживались с помощью электронных медицинских карт вплоть до 2017 года.

- Мы обнаружили, что более высокая частота социальных контактов в возрасте 60 лет связана с более низким риском развития деменции, и это объясняется именно общением с друзьями, а не с родственниками. Также мы выяснили, что более частые социальные контакты в раннем и среднем возрасте могут создавать хороший "когнитивный резерв", - заключили специалисты.