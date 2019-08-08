Уникальная операция спасла сразу две жизни

Жизнь полна сюрпризов. Далеко не всегда радостных. Порой совсем наоборот. Посудите сами. 39-летняя женщина (фамилий называть не станем) вынашивала второго ребенка. Очень желанного. На 16-й неделе беременности при прохождении планового обследования УЗИ обнаружило новообразование в левой почке.

Евгений Шпоть: Риск возможен лишь в случае, когда он просчитан до мелочей. Фото: Предоставлено первым Московским государственным медицинским университетом имени и.м. Сеченова.

МРТ органов брюшной полости показало опухоль размером 17 сантиметров. И последовала рекомендация: немедленное прерывание беременности и последующая операция по удалению опухоли. Рекомендация сродни приговору.

Промедление угрожало жизни не только ребенка, но и самой пациентки

Но повезло. Знакомые посоветовали обратиться к заведующему отделением онкологической урологии Сеченовского медицинского университета профессору Евгению Шпоть. Пациентку госпитализировали и собрали консилиум. Онкоурологи, гинекологи, акушеры, анастезиологи решали судьбу молодой женщины. И решили: провести операцию по удалению пораженной опухолью почки и при этом сохранить беременность.

Евгений Валерьевич, вы 20 лет проводите сложнейшие урологические операции. Но та, о которой говорим, была впервые. Рисковали? Спокойно шли на риск? Хирург имеет право на риск?

Евгений Шпоть: Риск, конечно был. Имеет ли на него право хирург? Только после того, как просчитаны все нюансы, взвешаны все "за" и все "против". Почку, пораженную такой большой опухолью, обязательно нужно было удалять. Другого тут не дано. Почка в этом плане, если так можно сказать, орган благодарный. Почек у нас две, удаление одной, конечно, не желательно, но не смертельно. Многие, лишившись по разным причинам одной почки, живут полноценной жизнью. Удаление почки, пораженной обширной раковой опухолью, с сохранением беременности, наша бригада вместе с врачами клиники акушерства и гинекологии имени Снегирева проводила впервые. Это вообще редкий случай во врачебной практике. Откладывать операцию мы не могли. Промедление угрожало жизни не только ребенка, но и самой пациентки.

Согласие пациентки получили?

Евгений Шпоть: Конечно. Мы предложили оптимальный вариант и успешно его реализовали. Послеоперационный период протекал без осложнений, как и сохраненная беременность. Уже через неделю после хирургического вмешательства пациентка была выписана домой.

А дальше?

Евгений Шпоть: Дальше наблюдали, ждали. В мае наша подопечная родила девочку.

Кесарево сечение?

Евгений Шпоть: Нет. Обычные роды. Здоровая девочка весом 3895 г и ростом 55 см.

Операция из разряда уникальных?

Евгений Шпоть: Не мне судить. И не это главное. Операция была в декабре, роды в мае. Говорим об этом только теперь: чтобы не сглазить, чтобы убедиться: женщина и ее дочка здоровы.