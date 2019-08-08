Уникальная операция спасла сразу две жизни

МРТ органов брюшной полости показало опухоль размером 17 сантиметров. И последовала рекомендация: немедленное прерывание беременности и последующая операция по удалению опухоли. Рекомендация сродни приговору.
Но повезло. Знакомые посоветовали обратиться к заведующему отделением онкологической урологии Сеченовского медицинского университета профессору Евгению Шпоть. Пациентку госпитализировали и собрали консилиум. Онкоурологи, гинекологи, акушеры, анастезиологи решали судьбу молодой женщины. И решили: провести операцию по удалению пораженной опухолью почки и при этом сохранить беременность.
Евгений Валерьевич, вы 20 лет проводите сложнейшие урологические операции. Но та, о которой говорим, была впервые. Рисковали? Спокойно шли на риск? Хирург имеет право на риск?
Евгений Шпоть: Риск, конечно был. Имеет ли на него право хирург? Только после того, как просчитаны все нюансы, взвешаны все "за" и все "против". Почку, пораженную такой большой опухолью, обязательно нужно было удалять. Другого тут не дано. Почка в этом плане, если так можно сказать, орган благодарный. Почек у нас две, удаление одной, конечно, не желательно, но не смертельно. Многие, лишившись по разным причинам одной почки, живут полноценной жизнью. Удаление почки, пораженной обширной раковой опухолью, с сохранением беременности, наша бригада вместе с врачами клиники акушерства и гинекологии имени Снегирева проводила впервые. Это вообще редкий случай во врачебной практике. Откладывать операцию мы не могли. Промедление угрожало жизни не только ребенка, но и самой пациентки.
Согласие пациентки получили?
Евгений Шпоть: Конечно. Мы предложили оптимальный вариант и успешно его реализовали. Послеоперационный период протекал без осложнений, как и сохраненная беременность. Уже через неделю после хирургического вмешательства пациентка была выписана домой.
А дальше?
Евгений Шпоть: Дальше наблюдали, ждали. В мае наша подопечная родила девочку.
Кесарево сечение?
Евгений Шпоть: Нет. Обычные роды. Здоровая девочка весом 3895 г и ростом 55 см.
Операция из разряда уникальных?
Евгений Шпоть: Не мне судить. И не это главное. Операция была в декабре, роды в мае. Говорим об этом только теперь: чтобы не сглазить, чтобы убедиться: женщина и ее дочка здоровы.