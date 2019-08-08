Уникальная операция спасла сразу две жизни

Новости

В Челябинске впервые на Урале принесли потомство зебры 19:45
США продолжают искать альтернативу "Северному потоку-2" 19:30
Рассекречена зарплата российских космонавтов 19:25
Трамп упрекнул ФРС США за сильный доллар 19:20
Сценарий второго сезона сериала "Жизнь после смерти" готов 19:15
Американский эсминец направился в Черное море 19:10
Лукаку перешел из "МЮ" в "Интер" за рекордную сумму 19:10
Памфилова ответила Венедиктову по жалобам кандидатов в Москве 19:00
Интеграционное взаимодействие стран ЕАЭС рассмотрено на заседании в Киргизии 19:00
Корабли в Баренцевом море "предотвратили" террористические угрозы 18:54
Избитой ингушской девочке установят протез вместо ампутированной руки 18:53
Владимир Морозов одержал победу на этапе Кубка мира 18:51
В церкви Андрея Первозванного нашли богатый клад 18:50
Николас Кейдж искал Святой Грааль. И в каком-то смысле даже нашел 18:42
Сергей Собянин предупредил москвичей о надвигающейся стихии 18:36
В Великом Новгороде снесли старейшую городскую баню 18:30
МИД РФ обвинил Deutsche Welle во вмешательстве во внутренние дела страны 18:24
Под землей в Ньюгрейндже найден 5000-летний "космический" объект 18:16
В Японии тайные отравители убили десятки кошек 18:05
Собянин поддержал идею механизма по стимулированию киносъемок в Москве 18:04
Гидрографическое судно отправилось в Арктику изучать рельефы дна 18:04
Новому главе Пентагона подарили лошадь 17:58
Аппарат петербургского омбудсмена занялся пострадавшими в "Крестах" 17:57
Квентин Тарантино признался в любви к фильмам Тимура Бекмамбетова 17:55
Пропавший на Каспии Миг-29 будут искать подводные роботы России 17:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Как избежать мошенничества с жильем
Как избежать мошенничества с жильем
Как выбрать правильный арбуз
Как выбрать правильный арбуз
08.08.2019 19:20
Рубрика: Общество

Риск и шанс

Уникальная операция спасла сразу две жизни
Текст: Ирина Краснопольская
Российская газета - Федеральный выпуск № 175(7933)
Жизнь полна сюрпризов. Далеко не всегда радостных. Порой совсем наоборот. Посудите сами. 39-летняя женщина (фамилий называть не станем) вынашивала второго ребенка. Очень желанного. На 16-й неделе беременности при прохождении планового обследования УЗИ обнаружило новообразование в левой почке.
Евгений Шпоть: Риск возможен лишь в случае, когда он просчитан до мелочей. Фото: Предоставлено первым Московским государственным медицинским университетом имени и.м. Сеченова. Евгений Шпоть: Риск возможен лишь в случае, когда он просчитан до мелочей. Фото: Предоставлено первым Московским государственным медицинским университетом имени и.м. Сеченова.
Евгений Шпоть: Риск возможен лишь в случае, когда он просчитан до мелочей. Фото: Предоставлено первым Московским государственным медицинским университетом имени и.м. Сеченова.

МРТ органов брюшной полости показало опухоль размером 17 сантиметров. И последовала рекомендация: немедленное прерывание беременности и последующая операция по удалению опухоли. Рекомендация сродни приговору.

Промедление угрожало жизни не только ребенка, но и самой пациентки

Но повезло. Знакомые посоветовали обратиться к заведующему отделением онкологической урологии Сеченовского медицинского университета профессору Евгению Шпоть. Пациентку госпитализировали и собрали консилиум. Онкоурологи, гинекологи, акушеры, анастезиологи решали судьбу молодой женщины. И решили: провести операцию по удалению пораженной опухолью почки и при этом сохранить беременность.

Евгений Валерьевич, вы 20 лет проводите сложнейшие урологические операции. Но та, о которой говорим, была впервые. Рисковали? Спокойно шли на риск? Хирург имеет право на риск?

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области
В Тюменской области впервые имплантировали радужку глаза

Евгений Шпоть: Риск, конечно был. Имеет ли на него право хирург? Только после того, как просчитаны все нюансы, взвешаны все "за" и все "против". Почку, пораженную такой большой опухолью, обязательно нужно было удалять. Другого тут не дано. Почка в этом плане, если так можно сказать, орган благодарный. Почек у нас две, удаление одной, конечно, не желательно, но не смертельно. Многие, лишившись по разным причинам одной почки, живут полноценной жизнью. Удаление почки, пораженной обширной раковой опухолью, с сохранением беременности, наша бригада вместе с врачами клиники акушерства и гинекологии имени Снегирева проводила впервые. Это вообще редкий случай во врачебной практике. Откладывать операцию мы не могли. Промедление угрожало жизни не только ребенка, но и самой пациентки.

Согласие пациентки получили?

Евгений Шпоть: Конечно. Мы предложили оптимальный вариант и успешно его реализовали. Послеоперационный период протекал без осложнений, как и сохраненная беременность. Уже через неделю после хирургического вмешательства пациентка была выписана домой.

Фото: iStock
Врач назвал главные признаки склонности к инфаркту

А дальше?

Евгений Шпоть: Дальше наблюдали, ждали. В мае наша подопечная родила девочку.

Кесарево сечение?

Евгений Шпоть: Нет. Обычные роды. Здоровая девочка весом 3895 г и ростом 55 см.

Операция из разряда уникальных?

Евгений Шпоть: Не мне судить. И не это главное. Операция была в декабре, роды в мае. Говорим об этом только теперь: чтобы не сглазить, чтобы убедиться: женщина и ее дочка здоровы.

Общество Здоровье Колонка Ирины Краснопольской Медицина и здоровое питание
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ обвинил Deutsche Welle во вмешательстве во внутренние дела страны
Атамбаев доставлен в МВД Киргизии
США продолжают искать альтернативу "Северному потоку-2"
Сергей Собянин предупредил москвичей о надвигающейся стихии
СК задержал водителя автобуса, сорвавшегося в обрыв под Новороссийском