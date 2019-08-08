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08.08.2019 17:03
Рубрика: В мире

В Барселоне участились жалобы на поведение туристов в съемном жилье

Текст: Юрий Когалов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Власти Барселоны ежегодно получают порядка 2000 жалоб на происходящее в сдаваемых туристам квартирах. Как пишет El Mundo, чаще всего недовольство соседей вызывает шум от устраиваемых вечеринок, звук шагов, передвигаемой мебели и чемоданов.

Фото: iStock
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И каждый раз на место вынуждены приезжать стражи порядка. В связи с этим при городском совете было создано специальное подразделение, помогающее в решении проблем. Оно выступает посредником между недовольными и владельцами квартир, которые несут полную ответственность за происходящее с их собственностью. Чаще всего этой команде удается найти решение проблемы: в квартирах появляются ковры, тапочки, подушки, заглушающие звуки, ограничивается время, когда можно шуметь на террасах. И жалобщики остаются довольными, им больше не мешают спать (сами испанцы тоже любят погулять, но предпочитают делать это только в пятницу и субботу, тогда как туристы могут развлекаться в любой день).

Впрочем, подразделение работает только с теми, кто сдает квартиры туристам на законных основаниях (а это чуть более 9,5 тысячи из почти 59 тысяч). Новые разрешения в Барселоне не выдавали уже пять лет. При этом власти за последние три года закрыли свыше 5 тысяч квартир, сдаваемых отдыхающим без соответствующей лицензии.

Хотя шум является главой причиной недовольства соседей, периодически возникают и другие проблемы. Отдыхающие под воздействием алкоголя или наркотиков вполне могут устроить беспорядки, повредить стены или лестницу в доме. Случается также, что туристы путают двери и начинают ломиться, звонить, пытаться вскрыть замок в совершенно другую квартиру.

В мире Европа Испания
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