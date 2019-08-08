Samsung, слегка расстроивший фанатов задержкой выпуска смартфона Galaxy Fold со складным экраном, наверстывает упущенное. Вместо одного "осеннего" смартфона Galaxy Note компания представила целых два устройства. Новинки получили названия Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.

Ближе к осени Samsung выпускает новый смартфон. А в этом году - два. Фото: Reuters

Базовая версия получила 6,3-дюймовый дисплей, а "плюсовая" - 6,8-дюймовый. Этого более чем достаточно и для комфортной работы с текстом, и для игр, и для походов по сайтам в Сети, и для просмотра кино. У экранов очень тонкие рамки - это создает необычный визуальный эффект, будто бы держишь изображение в руке.

Базовая модель оснащается 8 гигабайтами "оперативки", старшая - 12 гигабайтами. На практике заметить отличия можно будет разве что в очень тяжелых играх. Постоянной памяти у новых Galaxy Note 10 и Note 10+ по 256 гигабайт, которые можно расширить при помощи карт microSD - для них есть специальный слот.

Камеры, по утверждению Samsung, обеспечивают высокое качество съемки, в том числе и в темноте. Присутствует устранение цифровых шумов, красивое размытие фона, а также режим дополненной реальности - когда на фото добавляются виртуальные объекты. Оба смартфона оснащены обычным объективом, телезумом для съемки издалека и сверхширокоугольным - для пейзажей. Беспроводная зарядка позволяет заряжать сами смартфоны и использовать их в качестве источников энергии. Чтобы подзарядить другое устройство, достаточно положить его на заднюю крышку смартфона. Умный стилус S Pen позволяет вводить рукописный текст, который будет распознаваться и переводиться в печатный, управлять смартфоном издалека - делать фото, листать слайды. В России новые Galaxy Note поступят в продажу 23 августа. Обычная "десятка" будет стоить 77 тысяч рублей, модель с плюсиком - 90 тысяч.

Samsung Galaxy Note 10 - дорогой и очень "навороченный" смартфон, который не многим по карману

"Высокая цена действительно станет серьезным ограничением для популярности Note 10 на неоператорских рынках. С другой стороны, Samsung и так показывает лучший количественный рост среди всех брендов на падающем рынке смартфонов благодаря своей новой A-серии, считает Дмитрий Рябинин, руководитель Hi-Tech Mail.ru. - Поэтому компания в большей степени заинтересована в наращивании маржинальности, а основные перспективы в этом направлении связаны с 5G и дорогими флагманами".

Однако в России покупатели, скорее всего, предпочтут менее дорогие и более универсальные модели - Galaxy S10 или S10e. По данным компании АТОЛ, цена Note 10 для 99 процентов россиян выходит за рамки комфортной, и успех нового девайса в России зависит от стимуляции продаж со стороны Samsung и ее партнеров.