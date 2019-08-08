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08.08.2019 02:18
Рубрика: В мире

В Греции в тоннеле загорелся автобус с туристами

Туристический автобус загорелся в тоннеле Вермирн на севере Греции. ЧП произошло, когда транспортное средство с пассажирами направлялось из прибрежной курортной зоны Халкидики в Козани.

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По данным местного интернет-издания kozanilife.gr, водителю удалось спокойно вывести автобус из тоннеля и припарковаться на краю автотрассы. Все пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал, пишет РИА Новости.

Что стало причиной возгорания пока не сообщается. Известно, что в автобусе находилось несколько десятков человек, включая детей. Транспортное средство сгорело полностью.

В мире Европа Греция
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