В Греции в тоннеле загорелся автобус с туристами

Туристический автобус загорелся в тоннеле Вермирн на севере Греции. ЧП произошло, когда транспортное средство с пассажирами направлялось из прибрежной курортной зоны Халкидики в Козани.

По данным местного интернет-издания kozanilife.gr, водителю удалось спокойно вывести автобус из тоннеля и припарковаться на краю автотрассы. Все пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал, пишет РИА Новости.

Что стало причиной возгорания пока не сообщается. Известно, что в автобусе находилось несколько десятков человек, включая детей. Транспортное средство сгорело полностью.