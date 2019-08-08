В МИД Финляндии восхищены спокойствием россиян в очередях за визами

Дипломаты Финляндии восхищены спокойствием россиян в очередях при визовом центре в Санкт-Петербурге после появившейся информации о новых требованиях к документам на получение шенгенских виз.

"Вчера в 14 часов у визового центра было очень много людей, очень много клиентов, но атмосфера была очень спокойной и порядочной. Так что я восхищен тем, как русские спокойно стоят в очереди", - заявил директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен, которого цитирует РИА Новости.

Ранее внешнеполитическое ведомство Финляндии сообщило, что с 1 сентября 2019 года посольство страны в Москве, генеральное консульство в Санкт-Петербурге и офисы в Петрозаводске и Мурманске будут придерживаться общей визовой политики ЕС, касающейся сопроводительных документов к заявкам на получение визы.

Российским туристам впредь придется подтверждать бронь в гостинице, наличие авиабилетов и финансовых средств на поездку, а также предоставлять план и маршруты предполагаемого путешествия.

В настоящее время открыть шенген в посольстве Финляндии довольно просто. Для этого потребуются заполненная анкета, действующий загранпаспорт, цветная фотография, квитанция об оплате визового сбора, страховой полис, копия внутреннего паспорта и согласие на обработку персональных данных.