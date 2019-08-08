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08.08.2019 22:52
Рубрика: Власть

В МИД РФ обвинили Тбилиси в дестабилизации ситуации на Кавказе

Официальный Тбилиси так и не извлек уроков из трагических событий августа 2008 года на Кавказе, констатировали в МИД РФ. Грузия продолжает нагнетать антироссийскую истерию, что дестабилизирует обстановку в регионе, отметили в ведомстве.

Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
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"Вызывает сожаление, что ни в Грузии, ни на Западе так и не смогли извлечь уроки из трагических событий 2008 года, - отмечается в заявлении, размещенном на официальном сайте министерства. - Вместо того, чтобы прилагать усилия, нацеленные на преодоление груза прошлого, содействовать установлению добрососедских отношений между Грузией, Абхазией и Южной Осетией, официальный Тбилиси и активно его поддерживающие западные столицы по-прежнему нагнетают антироссийскую истерию, занимаются накачкой региона вооружением и бесцеремонным втягиванием Грузии в НАТО".

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Подобную политику в МИД РФ расценили как тупиковый путь. В ведомстве призвали к восстановление диалога и полноценного переговорного процесса между Грузией, с одной стороны, и Абхазией и Южной Осетией, с другой.

"Первым шагом в этом направлении должно стать подписание соглашений о взаимном неприменении силы, - напомнили в МИД РФ. - Еще раз призываем грузинскую сторону, а также наших западных партнеров признать сложившиеся в Закавказье геополитические реалии".

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