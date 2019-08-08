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08.08.2019 21:04
Рубрика: Экономика

А бачки - врозь

В столице появится единый оператор по сбору и вывозу мусора
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Федеральный выпуск № 175(7933)
Отвечать за вывоз мусора в Москве с 2022 года будет единый региональный оператор. Выберет же город в ходе конкурса, сообщили "РГ" в городском департаменте жилищно-коммунального хозяйства.

Но это не значит, что компаниям, которые занимаются вывозом и переработкой коммунальных отходов в Москве в настоящее время, дадут от ворот поворот. Компаний может быть несколько. Но правила обращения с отходами региональный оператор установит единые для всего города и именно он станет контролировать их выполнение. Сейчас в столице работают пять крупных мусоровывозящих компаний, на каждую из которых приходится по два округа или примерно 2,5 миллиона жителей. И если, например, в центре города процесс сбора вторсырья почти налажен, то на западе в жилых микрорайонах стоят единичные контейнеры для вторсырья.

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Контракты с мусоровывозящими компаниями заключены на 10-15 лет. Всем им придется до 1 января 2020 года создать необходимые условия для раздельного сбора мусора. То есть на каждой контейнерной площадке должны появиться специальные баки для сбора вторсырья - пластика, алюминия, бумаги, картона, стекла. И если сейчас в переработку идет не более 10% отходов, то в будущем хотелось бы довести эту цифру не менее чем до 50. Как рассказали "РГ" в компании "ЭкоЛайн", вывозящей мусор из Северного и Центрального округов, низкий показатель переработки вторсырья связан с тем, что сейчас в нем слишком много жидких и пищевых отходов, которые делают его непригодным для переработки. "Чем лучше житель отсортирует отходы, тем больше возможностей появится для переработки, - пояснила представитель компании Оксана Бачина. - Мы уже установили в городе 700 контейнеров для вторсырья и продолжаем установку. Весной запустили сортировочный конвейер в Долгопрудном, закупили новые мусоровозы специально для вывоза вторсырья. А жителей призываем контролировать их работу: пообещали премию пять тысяч рублей тем, кто сообщит о фактах погрузки в один мусоровоз вторсырья и пищевых отходов. Пока таких звонков не поступало".

На каждой контейнерной площадке появятся баки для сбора пластика, алюминия, бумаги, картона, стекла

По словам руководителя департамента ЖКХ Александра Соловьева, пока коммунальщики намерены привлекать москвичей к раздельному сбору в основном с помощью агитации. Еще в прошлом году город установил в парках около тысячи контейнеров в виде "колоколов" желтого и зеленого цвета под стекло и пластик. Порядка 60-65% чистых вторичных материалов удается собирать именно в них.

Экономика ЖКХ "Мусорная" реформа
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