Но это не значит, что компаниям, которые занимаются вывозом и переработкой коммунальных отходов в Москве в настоящее время, дадут от ворот поворот. Компаний может быть несколько. Но правила обращения с отходами региональный оператор установит единые для всего города и именно он станет контролировать их выполнение. Сейчас в столице работают пять крупных мусоровывозящих компаний, на каждую из которых приходится по два округа или примерно 2,5 миллиона жителей. И если, например, в центре города процесс сбора вторсырья почти налажен, то на западе в жилых микрорайонах стоят единичные контейнеры для вторсырья.
Контракты с мусоровывозящими компаниями заключены на 10-15 лет. Всем им придется до 1 января 2020 года создать необходимые условия для раздельного сбора мусора. То есть на каждой контейнерной площадке должны появиться специальные баки для сбора вторсырья - пластика, алюминия, бумаги, картона, стекла. И если сейчас в переработку идет не более 10% отходов, то в будущем хотелось бы довести эту цифру не менее чем до 50. Как рассказали "РГ" в компании "ЭкоЛайн", вывозящей мусор из Северного и Центрального округов, низкий показатель переработки вторсырья связан с тем, что сейчас в нем слишком много жидких и пищевых отходов, которые делают его непригодным для переработки. "Чем лучше житель отсортирует отходы, тем больше возможностей появится для переработки, - пояснила представитель компании Оксана Бачина. - Мы уже установили в городе 700 контейнеров для вторсырья и продолжаем установку. Весной запустили сортировочный конвейер в Долгопрудном, закупили новые мусоровозы специально для вывоза вторсырья. А жителей призываем контролировать их работу: пообещали премию пять тысяч рублей тем, кто сообщит о фактах погрузки в один мусоровоз вторсырья и пищевых отходов. Пока таких звонков не поступало".
По словам руководителя департамента ЖКХ Александра Соловьева, пока коммунальщики намерены привлекать москвичей к раздельному сбору в основном с помощью агитации. Еще в прошлом году город установил в парках около тысячи контейнеров в виде "колоколов" желтого и зеленого цвета под стекло и пластик. Порядка 60-65% чистых вторичных материалов удается собирать именно в них.