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В Совете Федерации подготовят законопроект о перечне мест для проведения митингов в России. Люди должны четко понимать, где можно проводить политические акции, а где ни при каких обстоятельствах нельзя, заявил глава временной комиссии СФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

В четверг в Совфеде прошло заседание рабочей группы комиссии, на которой обсуждалось вмешательство иностранных государств в несогласованные акции протеста в центре Москвы. В частности, Климов заявил, что прогнозы о вмешательстве США и их партнеров в выборы России подтвердились.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Сенатор привел аргументы, указывающие на факты иностранного вмешательства в несогласованную акцию протеста в центре Москвы 27 июля. По его словам, речь идет "о недобросовестном освещении событий в Москве со стороны органов госпропаганды ряда иностранных государств, о неприемлемых действиях некоторых представителей дипломатического корпуса в Москве, об участии в протестных акциях лиц, проходивших соответствующую подготовку за рубежом и получавших из-за рубежа денежные средства".

В свою очередь представитель МИД Илья Тимохов указал на самые вопиющие, по его мнению, факты вмешательства. Он привел в пример публикацию 2 августа Управления по консульским вопросам госдепа в Twitter информации о местах и времени сбора, а также маршрута несанкционированной акции в Москве. "Казалось бы, эта информация носит упреждающий характер для обеспечения безопасности пребывающих в России граждан США. Однако на деле понятно, что это не что иное, как агитка организаторов акции: на картинке сохранен русский текст с призывом собираться на несанкционированную акцию", - пояснил он. Еще один "вызывающий" пример, по словам Тимохова, - призыв Deutsche Welle к выходу на несанкционированную акцию в Москве, который также был размещен в Twitter. "Цитирую дословно: "Москва, выходи!"...

На заседании также выступили представители Генпрокуратуры. Начальник правового управления ведомства Артур Завалунов заявил, что особое внимание будет уделяться "противодействию деструктивному вмешательству в выборный процесс нежелательных иностранных неправительственных организаций". В связи с этим Завалунов пояснил решение Генпрокуратуры признать нежелательными в России три западные общественные организации: они вели пропаганду с целью дестабилизации обстановки и эскалации протеста. Речь идет о фондах "Атлантический совет", "Свободная Россия" (США) и "Всемирный конгресс украинцев" (Канада).

Фото: Александр Корольков/РГ
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Первый замглавы Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова, выступая на заседании, предложила законом определить разрешенные для митинга места. И чтобы "он не нарушал бы право на мирные митинги, акции, но при этом не нарушал бы право других граждан, которые ведут детей в школы, детсады, пытаются посетить лечебные учреждения", - пояснила она свою инициативу. Андрей Климов пообещал, что комиссия подготовит дополнительные законодательные предложения по точной фиксации в законе таких мест.

В сентябре комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета планирует пригласить на свое заседание иностранных послов, в том числе из США. "Мы хотели бы посмотреть им в глаза", - пояснил Андрей Климов.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Митинги и шествия
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