В США не исключили катастрофического извержения гавайского вулкана

Две недели назад пилот вертолета, пролетавший над Килауэа, заметил небольшое зеленое пятно на дне кратера вулкана. Пилот сообщил своему коллеге о находке, которая затем рассказала об этом Дону Свансону, почетному профессору Гавайской вулканической обсерватории, являющейся частью Геологической службы США. В начале августа ученые из обсерватории пролетели над вулканом и подтвердили, что внутри есть вода. Такое обнаружено впервые. Позже наблюдения показали, что участок воды на самом деле состоит из трех отдельных прудов, самый большой из которых имеет ширину от 11 до 14 метров с неизвестной глубиной, отметил Свонсон.

По его словам, пруды, скорее всего, образовались из подземных вод, просачивающихся сквозь трещины в скалах. В прошлом году крупные разрушительные извержения привели к обрушению дна кратера на вершине вулкана. В результате кратер стал на 300 метров глубже, чем был до извержения. С этим новым доступом к подземным водам, пруды, вероятно, продолжат расширяться, отметил ученый.

"У нас нет оснований думать, что пруды не соединятся и не превратятся в нечто, что, возможно, будет достаточно большим, чтобы называться озером", - заявил ученый.

Как подчеркнули эксперты, в случае извержения вулкана, раскаленная магма превратит озерную воду в пар, что приведет к "катастрофическому взрыву". Такой пар затем будет расширяться, разбивать магму на мелкие кусочки, называемые вулканическим пеплом, и выбрасывать их в воздух. Более того, если бы магма была уже заполнена газовыми пузырьками, то они, могут расшириться и способствовать мощному взрыву. По словам Свонсона, может произойти любой сценарий, и даже может возникнуть комбинация обоих.

"Пока в наших данных мониторинга нет ничего, что могло бы свидетельствовать о неизбежном извержении в ближайшее время, - заключил ученый. - Однако извержение наверняка случится снова - в этом почти нет сомнений". Вулкан Килауэа всегда считался непредсказуемым. На протяжении всей своей истории он переживал периоды взрывных и невзрывоопасных, более медленных извержений. При этом он находился в относительно спокойном состоянии последние двести лет.