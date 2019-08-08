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08.08.2019 07:14
Рубрика: В мире

В США не исключили катастрофического извержения гавайского вулкана

Текст: Андрей Васильев
Американские ученые не исключают катастрофического извержения вулкана на Гавайях, сообщает издание Live Science. По данным Геологической службы США, вулкан Килауэа на Гавайях, который только что успокоился после 30-летнего активного действия, скрывает ранее неизвестный участок воды в самой нижней части своего кратера. И это может вызвать мощный взрыв в обозримом будущем.
Кратер вулкана Килауэа. Фото: U.S. Geological Survey via AP Кратер вулкана Килауэа. Фото: U.S. Geological Survey via AP
Кратер вулкана Килауэа. Фото: U.S. Geological Survey via AP

Две недели назад пилот вертолета, пролетавший над Килауэа, заметил небольшое зеленое пятно на дне кратера вулкана. Пилот сообщил своему коллеге о находке, которая затем рассказала об этом Дону Свансону, почетному профессору Гавайской вулканической обсерватории, являющейся частью Геологической службы США. В начале августа ученые из обсерватории пролетели над вулканом и подтвердили, что внутри есть вода. Такое обнаружено впервые. Позже наблюдения показали, что участок воды на самом деле состоит из трех отдельных прудов, самый большой из которых имеет ширину от 11 до 14 метров с неизвестной глубиной, отметил Свонсон.

Фото: iStock
На примере супервулкана предложен способ прогнозирования извержений

По его словам, пруды, скорее всего, образовались из подземных вод, просачивающихся сквозь трещины в скалах. В прошлом году крупные разрушительные извержения привели к обрушению дна кратера на вершине вулкана. В результате кратер стал на 300 метров глубже, чем был до извержения. С этим новым доступом к подземным водам, пруды, вероятно, продолжат расширяться, отметил ученый.

"У нас нет оснований думать, что пруды не соединятся и не превратятся в нечто, что, возможно, будет достаточно большим, чтобы называться озером", - заявил ученый.

Как подчеркнули эксперты, в случае извержения вулкана, раскаленная магма превратит озерную воду в пар, что приведет к "катастрофическому взрыву". Такой пар затем будет расширяться, разбивать магму на мелкие кусочки, называемые вулканическим пеплом, и выбрасывать их в воздух. Более того, если бы магма была уже заполнена газовыми пузырьками, то они, могут расшириться и способствовать мощному взрыву. По словам Свонсона, может произойти любой сценарий, и даже может возникнуть комбинация обоих.

"Пока в наших данных мониторинга нет ничего, что могло бы свидетельствовать о неизбежном извержении в ближайшее время, - заключил ученый. - Однако извержение наверняка случится снова - в этом почти нет сомнений". Вулкан Килауэа всегда считался непредсказуемым. На протяжении всей своей истории он переживал периоды взрывных и невзрывоопасных, более медленных извержений. При этом он находился в относительно спокойном состоянии последние двести лет.

В мире США
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